Laverde, ejemplo en el ciclismo

Después de revelar sus verdades para mantenerse firme en el ciclismo de alta competencia, Luis Felipe Laverde, de 39 años de edad, manifiesta que también se empieza a acostumbrar cuando le dicen si ve cerca o lejos el retiro.

“Todo el mundo me lo pregunta, pero cuando ya no disfrutes lo que haces, que te de pereza salir a entrenar, que no quieras hacer ciertos sacrificios o que vayas a una carrera y no rindas, ahí es el momento de tomar la decisión. Sé que puede estar cerca, en cada final de temporada estudio la situación, pero por ahora me gusta lo que hago y, por lo pronto, sé que seguiré pedaleando el próximo año”.

Y al recalcarle de dónde saca tanta fortaleza para mantenerse competitivo, explica: “Hay muchas cosas que cuentan, lógico que tener disciplina es fundamental, pero pienso que esto va es en las condiciones físicas de cada persona; gracias a estas, un ciclista puede frenar o alargar su edad deportiva en el alto rendimiento”, cuenta Luis Felipe, luego de terminar, religiosamente, su entrenamiento matinal, y el cual le ayuda a mantenerse en forma para llegar, entre otras cosas, en un buen nivel a la última etapa del Clásico EL COLOMBIANO-2018, la rutera, este fin de semana.

Ya han pasado 11 años desde que el corredor que nació en el municipio de Urrao ganó su segunda etapa en un Giro de Italia (2007), triunfos que llenaron de placer al país en una época en la que el ciclismo colombiano estaba huérfano de triunfos en Europa.

“¿Qué me ha dejado el ciclismo?”, se pregunta. “Todo lo que soy y tengo se lo debo al ciclismo, desde lo económico hasta lo emocional. Me formó como gran persona, como profesional, me ayudó a conocer y a tener una mirada más clara para afrontar la vida, me abrió el camino para encontrar a la persona con quien ahora vivo, me dio respeto, credibilidad”, responde.

La nutricionista Isabel Calle es su esposa. Con ella tienen a Martina, de 7 años, y a Martín, de 5.

Luis Felipe, quien tiene como último triunfo una etapa en el Clásico RCN-2017 y fue clave para que su compañero en el equipo Coldeportes Zenú, Álex Cano, quedara campeón, afirma que cuando ya cuelgue la bicicleta quiere seguir ligado a ella.

“Quiero compartir toda la experiencia y conocimiento que adquirí, servirle a las nuevas generaciones, esa será una de mis prioridades cuando me retire”, confiesa.

En referencia al Clásico EL COLOMBIANO indica que el triunfo le ha sido esquivo. “Hasta cuando corría en Europa venía y lo disputaba, pues es una carrera que se cumple a final de año, en la que se comparte en familia, con los aficionados. Una vez, por allá en 2009, terminé segundo”.

Y prosigue señalando las bondades de la prueba. “Aunque no se disputa con el estrés del triunfo, cada vez que un corredor élite se monta en una bicicleta, busca terminar lo más adelante posible. Es una carrera con tradición y respeto porque los aficionados la esperan todo el año, y es un gusto compartir con ellos”.

Fuerte como un roble, Laverde mantiene la dedicación. Es un ejemplo a seguir. .