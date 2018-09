Érika Botero se ubicó en la casilla 12 del Mundial de ciclismo

La ciclista antioqueña, Érika Milena Botero estuvo muy cerca de lograr su objetivo, estar entre las 10 primeras de la prueba de fondo en el Mundial de ciclismo que se disputa en Austria.

Botero, nacida en La Unión, Antioquia llegó a 1.52 de la ganadora de la prueba, la local Laura Stigger que utilizó 1 hora, 56 minutos y 26 segundos para quedarse con el triunfo, en el recorrido de 71.7 kilómetros entre Rattenberg e Innsbruck.

Érika Milena, quien le había manifestado a Éder Garcés, de la Fedeciclismo, antes de la competencia que su meta era estar entre las 10 primeras, ocupó finalmente la casilla 12, con el mismo tiempo de las corredoras ubicadas desde el puesto 9 hasta el 16.

“Una carrera muy dura, pero contenta de lo que hice, en los últimos kilómetros cuando entramos al circuito me emocioné, me dio muchos nervios bajar, tome el riesgo y llegué en el segundo lote y eso me deja muy feliz”, dijo tras la llegada la ciclista antioqueña.

Tras la actuación de la única representante femenina juvenil en la prueba, los aficionados al ciclismo nacional, se aprestan a esperar el resultado que puedan tener el antioqueño Juan Tito Rendón y el boyacense David Camargo representantes del país en la prueba de los juveniles varones.

Tito y Camargo deben afrontar una ruta sobre 132,4 km, en los que hay que subir dos veces al alto de Lans, ubicado a 1.000 metros sobre el nivel del mar y cuya ascensión es de cerca de 10 kilómetros.