“Nairo aprendió la lección y va por el Tour de cabeza”

Al español Víctor de la Parte, uno de los gregarios de Nairo Quintana en el equipo Movistar, siempre le causó curiosidad el hecho de que los corredores colombianos se adaptaran rápido al ciclismo europeo y, de paso, en poco tiempo, lograran tan buenos resultados.

“Me decían que el clima, la altura, la topografía, sus costumbres... tenían que ver, en gran medida, con su buen rendimiento”, expresa De la Parte, quien en su afán y deseo de mejorar física y competitivamente tomó la determinación de viajar, por primera vez a suelo colombiano, para realizar su preparación de cara a una temporada en la que le espera, como reto mayor, el Giro de Italia.

El español de 31 años, quien comenzará su ciclo competitivo de año este domingo en la Vuelta a San Juan (Argentina) y luego tomará la partida en la Colombia Oro y Paz (6-11 de febrero), compartió con EL COLOMBIANO algunos de sus pensamientos antes de viajar hoy a suelo gaucho, donde espera empezar a comprobar los beneficios de entrenar en Rionegro, Antioquia. Aquí se concentró desde el pasado 28 de diciembre.

¿Por qué lo inquietaba entrenar en Colombia?

“Porque a los corredores de este país se les ve tan bien corriendo, que me sobraban las ganas de venir aquí a entrenarme. Y la verdad estoy encantado, ya hasta me siento un paisa más (risas)”.

¿Y eso?

“Por la cultura de ciclismo que hay. Estoy impresionado al ver la cantidad de corredores, ya sea solos o en ‘grupetas’, que me cruzo en el camino cuando salgo a rodar. La verdad aquí se respira ciclismo”.

¿Qué ventajas encontró?

“No es de ahora el boom de los destacados resultados del ciclismo de Colombia en el exterior, ha sido de siempre, y al estar en este lugar uno confirma que tienen muchas ventajas para convertirse en buenos corredores, sobre todo el tema de la altura, pues hay puertos por todos lados, y la temperatura, ya sea con frío o calor, es ideal y permite salir a rodar todos los días, algo que por este tiempo es difícil en Europa, ya que los equipos, debido al clima que hay en este momento, tienen que ir al sur a prepararse”.

Sabiendo que es compañero de Nairo, ¿por qué prefirió entrenarse en Antioquia y no en Boyacá?

“Es que me habían hablado bien del Oriente antioqueño, y también debía tener cuidado con el tema de la altura, pues Boyacá está a 3.000 metros y donde yo vivo -País Vasco-, está a 500 sobre el nivel del mar. Tal vez más adelante me atreva a concentrarme en la tierra de Nairo”.

¿Con quiénes ha salido

a entrenar?

“Con los Henao (Sergio Luis y Sebastián, del Sky), Jhonatan Restrepo (Katusha) y Daniel Jaramillo (UnitedHealthcare). Ha sido una linda experiencia. Cuando mi equipo confirmó que iba a competir en la Oro y Paz, de inmediato les pedí que me incluyeran en la nómina. Quería saber cómo se vive aquí el ciclismo, cómo respondía mi cuerpo”.

¿Qué sensaciones

tiene ahora?

“Pues aunque al comienzo me costó mucho, poco a poco me he ido acostumbrado. Cuando estoy pedaleando a una altura de 2.000 metros ya me siento bien, pero cuando voy a 2.700 me sigue costando. Sé que en Europa se verán los buenos frutos, por lo que llamamos la adaptación”.

Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece el caso Chris Froome?

“Es hora de que digan algo, si para adelante o para atrás, no puede ser que este caso siga sin resolverse. No digo nada porque no soy médico, además la sustancia por la que salió positivo -Salbutamol- aún no está clara como otras. Está ahí entre el límite, no se sabe si es bien o es mal, es complicado, pero se espera que la UCI tome una decisión sabia”.

¿Qué piensa de Froome?

“Al final es fácil hablar desde afuera, pero hay que estar en la situación, en el caso de Froome, él solamente sabe el sacrifico que le costó ganar la Vuelta a España. Sabe 100 por ciento si ha hecho bien o ha hecho mal, y si está insistiendo tanto es porque sabe que realmente es defendible”.

¿Hacen falta más controles al dopaje?

“No, el ciclismo está muy controlado. Lo que sí se debe hacer es establecer unas líneas claras de lo que se puede y no. No puede ser que por unos microgramos, que en otros deportes ni se sabría nada, se esté peleando, para mí, por tonterías. Si la UCI tuviera claro que es positivo, pues ya estaría sancionado”.

¿Qué opina de los recorridos de Giro, Tour y Vuelta de este año?

“Que como siempre serán durísimos, pero divertidos, habrá buen espectáculo porque hay terreno de todo tipo. Hay mucha ilusión en el Tour con Nairo, Alejandro Valverde y Mikel Landa”.

¿Nairo si puede llegar a ganar un Tour?

“Por supuesto, ya ha demostrado que lo puede hacer. Su palmarés es la mejor referencia. En 2017 tuvo una lección, porque se le hizo muy largo, tuvo mucha competición, pero aprendió muchísimo, tiene rabia y ganas, y este año va por el Tour de cabeza”.

¿Hay rivalidad entre Nairo

y Landa?

“Un poco de rivalidad tiene que haber pues al final son dos gallos que van por el mismo objetivo. La prensa le ha dado más importancia de la que tiene, debido a que la meta de los dos es clara, que Movistar gane el Tour, sin importar quién quede primero en el podio. Allí no se habla quién lo ganará, sino que el equipo triunfe”.

¿Si pudiera conformar un equipo ideal en la actualidad, a quiénes elegiría?

“Chris Froome, Nairo Quintana, Mikel Landa, Tom Dumoulin, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, Peter Sagan y Vincenzo Nibali”.

¿Se siente tranquilo de trabajarle a otro compañero?

“Sí, cada uno tenemos un papel, y para mí es un triunfo poder estar en esta escuadra, sobre todo trabajarle a Nairo. Esta oportunidad no la tiene cualquiera”.