Nairo, plan A de Movistar en el Tour

En el centro, Nairo; a su izquierda, Mikel Landa y a la derecha, Alejandro Valverde. Los tres líderes del Movistar, juntando sus manos, dieron ayer la mejor muestra de unidad y apoyo entre sí para disputar, dentro de 17 días, el Tour de Francia, una carrera que como equipo aún no reposa en su historial.

“Es muy importante trabajar en equipo. Vamos bastante bien en la preparación y hemos trabajado cogiendo esas buenas sensaciones que necesitamos en carrera”.

Así expresó ayer Nairo en Madrid, en una de las últimas comparecencias de prensa de su equipo, que confirmó que el colombiano será el jefe de filas para el venidero desafío. Aunque él, como sus compañeros, además de su director Eusebio Unzué, dejaron claro que la carretera se encargará de revelar quién es el más fuerte de los tres.

“Primero tenemos que sobrevivir a los nueve primeros días donde más importante que los rivales será sortear las innumerables trampas del recorrido. El factor suerte será determinante”, dijo Unzué.

“Debemos esperar un poco al primer día de descanso para hacer un balance de quién le respetó más la suerte. La carretera nos lleva a elegir a los mejores. La regularidad de Nairo no la podemos obviar, de Alejandro no hay nada que decir con la trayectoria que tiene y Landa nos da motivos para seguir esperanzados. Tenemos una opción A, pero también una B y otra C. Es una gran ventaja”, agregó.

Nairo, quien viene de mostrar buen rendimiento en la Vuelta a Suiza al ganar etapa y terminar tercero en la general, se mostró optimista para lograr su sueño amarillo, luego de ser segundo en la prueba más importante del ciclismo en 2013 y 2015 y tercero en 2016.

“El Tour será complicado desde el primer día hasta la crono de la etapa 20. Todo puede pasar, será muy abierto. Con Landa me he llevado bien en las diferentes carreras. En situaciones donde no he podido él me ha ayudado y viceversa. La relación es buena y vamos a mantenerla así”, reitera el boyacense, el plan A de Movistar para triunfar en el Tour .