Nairo se despachó, vea lo que dijo del Sky, Froome y sus otros rivales

El colombiano Nairo Quintana, líder del Team Movistar, admitió que los resultados de 2018 no fueron los esperados, pero aseguró que “aún queda Nairo para rato, y del bueno”, por ello irá al Tour 2019 con ilusión para cumplir un sueño de alcanzar el título.

“El Tour es una ilusión, un sueño que tengo y lo seguiré probando. Hay que ganar otras carreras, ya gané Giro y Vuelta, pero el Tour es una cuenta pendiente. Me gusta el Tour y me ilusiona”, dijo Quintana en la concentración del equipo en Gorraiz (Navarra).

A pesar de la falta de resultados en el 2018, el ganador del Giro 2015 y de la Vuelta 2016 advierte de que aún habrá Nairo para rato. “ No estuve desaparecido, estuve peleando, pero no fue el mejor año, no fue lo que esperaba, pero estuve en la pelea en País Vasco, Cataluña, Suiza.... hasta llegar al Tour. La primera parte la hice bien, pero luego me faltó chispa y no terminó como esperaba. Creo que nos pasamos con el entrenamiento y hay que revisar ese aspecto. La idea siempre es llegar bien al Tour”, explicó.

Sobre el próximo Tour de Francia que reveló su recorrido el pasado jueves. Es en principio del agrado del ciclista boyacense.

“Me gusta el recorrido, hay montaña y mucha altitud, a mí me favorece. Hay rivales fuertes que han crecido en los últimos años y también entrenarán en altura para llegar bien. Yo me entrenaré en Colombia. Hay que llegar a tope al Tour y luego podría hacer la Vuelta. que también es importante”.

Quintana opinó sobre el calificativo de “chuparruedas” y de ser poco ofensivo que le persigue en las últimas temporadas.

“Me da risa. Si no puedes atacar es que no puedes. Porque hacerlo para beneficiar a los demás es absurdo. En el Tour además tuve un golpe de calor. Fui a rueda hasta que aguanté, pero soy un ciclista ofensivo. El que pega el primer palo es el que pierde, porque todo esta controlado con los vatios y sabes lo que aguanta el otro a ese ritmo”.

También admitió que le gustaría ser el líder único del equipo, aunque entiende la estrategia del equipo de jugar las bazas de dos candidatos en las carreras.

“El equipo quiere ganar y dos opciones siempre es mejor, pero me gustaría estar como líder único respaldado por un equipo. Ha tocado compartir liderato a veces, pero nos hemos llevado bien, tenemos amistad. Eusebio Unzue es partidario de repartir las grandes carreras entre varios líderes”.

El ciclista boyacense señaló que al Sky “se le pude batir en este Tour porque hay mucha montaña”, aunque lo considera complicado porque “tiene corredores de mucho nivel y llevan muchos líderes”.

Precisamente, el Sky contará con sus dos máximos rivales para el Tour, el actual vencedor, Geraint Thomas, y el cuádruple ganador Chris Froonme, a quien otorga más opciones.

Quintana también se refirió al “gran futuro de un gran corredor” como su compatriota Egan Bernal, con quien peleará la cuota de popularidad en Colombia, aunque no ve motivos para la rivalidad. “Ojalá salgan en mi país 50 Bernales y 50 Nairos”, dijo.