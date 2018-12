Andrea brilla en en Las Luces y celebra su gesta

Andrea Escobar es pura risa. Habla algo y de inmediato se ríe. Vive feliz y la hace mucho más la práctica del bicicrós, deporte para el cual vive “las 24 horas”.

Ha sido tan inquieta, comenta, que solo le falta practicar fútbol y voleibol. “De resto he jugado de todo, pero después de haber entendido que el bicicrós sí era para mujeres, se la metí toda”.

Cuenta que de pequeña, cuando estudiaba en el Columbus School, se metió a este deporte gracias a que el entrenador era Juan David Idárraga, técnico de Antioquia, pero los niños la hicieron aburrir porque se burlaban de ella.

Una vez en televisión vio que Mariana Pajón ganó el Mundial en Australia, entonces concluyó que las mujeres sí practicaban BMX y desde hace once años (tiene 21) no se baja de la bicicleta.

No deja de mencionar a Idárraga, porque fue quien la animó para que regresara y desempolvara la cicla. “Volví, pero todavía me sonrojo, porque en mi primera carrera en Belén corté media pista y mucha gente se rio. Pero eso me animó mucho más”.

Andrea estudia Sicología en el CES, aunque su principal foco en la actualidad es el BMX. No para de entrenar y competir para ser la mejor. Ya por lo menos lo grita a voces: “por primera vez, en los ocho años que llevo corriendo el Internacional de Las Luces, soy campeona de la élite”.

Ella, que piensa que todo en la vida va fluyendo, sostuvo un mano a mano viernes y sábado con Manuela Martínez y el resultado fue a favor de la corredora que representa a Estrellas BMX. Se impuso en todas las mangas que corrió.

“Nadie sabe la felicidad que se siente ganar Las Luces. Para mí es la carrera más esperada del año. Creo que cierro la temporada de la mejor manera. La había ganado en tres ocasiones en las categorías 15 y 16. Pero ahora lo hago en élite. ¡Qué emoción!”.

Deja de sonreír y se despacha en halagos para sus padres: “tengo la mejor mamá (Marcela Yepes) y un inigualable papá (Álvaro)”. De este último dice que es cardiólogo y casi entrenador. “Los dos me han cotejado mis locuras”.

La ganadora de la edición 13 del Campeonato Internacional de Las Luces, al lado de Carlos Mario Oquendo (varones), espera terminar entrenamientos el próximo 22 de diciembre, luego descansar dos semanas y después “arrancar con toda, porque el 2019 inicia el ciclo olímpico y su primera cita será el Campeonato Nacional en Paipa, en febrero. “Claro que por ahora sigo celebrando este título .