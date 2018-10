Óscar Sevilla confirma presencia en Clásico EC

Veterano sí, pero con condiciones físicas excepcionales y mentalidad fuerte que le permiten seguir imponiéndose en el deporte que practica.

“Creo que tengo más ilusión que aquellos jóvenes que acaban de firmar un contrato en Europa”, comenta Óscar Sevilla, quien la semana pasada, a sus 42 años de edad, sumó un nuevo título a su amplio palmarés, el de la Vuelta a Ecuador, un premio a su perseverancia.

En marzo pasado, mientras entrenaba en Bogotá, donde reside, fue herido en un brazo por cinco hombres que le robaron la bicicleta, y aunque tuvo que ser operado y pese al temor que atrapa a la mente un susto de estos, el colombo-español salió avante de la situación. En junio se convirtió en el tercer mejor corredor de la Vuelta a Colombia y días después fue cuarto en el Clásico RCN, en el que además ganó etapa.

Cuando se le pregunta a Sevilla cuál es su secreto para mantenerse competitivo en el alto rendimiento, parece una cajita de música.

“Comparto con personas que les gusta el ciclismo, pero muchas tienen un límite y creo que a mí me gusta demasiado, esa es la diferencia; para mí la bicicleta es libertad, pasión, no una obligación, no tengo necesidades. Amo lo que hago, mantengo la ambición de un niño, me encanta prepararme, ser disciplinado y tengo el apoyo y comprensión de mi familia. Levantarme a entrenar es un respiro”, comentó el deportista, quien señala que si bien no ve el retiro cerca, sí lo ha meditado.

“No quiero que esta ilusión se convierta en un calvario, en una pesadilla. Cuando sienta que ya se me están acabando las fuerzas y que la cabeza no me dé, diré chao porque el ciclismo es un amor, un deleite y la verdad no quisiera llegar a aborrecerlo”.