Sevilla, ganó la crono y es nuevo líder del Clásico

En medio de la sabana de Bogotá se corrió este martes la quinta etapa del Clásico RCN, una contrarreloj individual de 28.5 kilómetros en entre los municipios de Guasca y Sesquilé.

El frío propio de la región, sumado a episodios cortos de lluvia, acompañó a los 151 ciclistas en un trazado plano, en el que el colombo-español Óscar Sevilla, del Team Medellín, fue el más veloz de la prueba con 34 minutos y 22 segundos.

“Fue una bonita contrarreloj, me he sentido bien, tenía mis dudas porque venía de correr en España y la altura siempre es difícil”, comentó el ciclista, quien le dedicó el triunfo a José Julián “Chivo” Velásquez, técnico del equipo, que no pudo acompañarlos en la prueba.

El español, como ha ocurrido durante toda la carrera, también se adjudicó el liderato en la general con un registro de 13 horas, 53 minutos y 4 segundos. Segundo es Fabio Duarte, del Manzana Postobón, a 9 segundos. En el tercer lugar se ubica el ganador de la cuarta etapa, Carlos Julián Quintero (Aguardiente Antioqueño-Indeportes), a 40 segundos.

“Por ahora disfruto de este logro, queda mucha carrera y cualquier cosa puede pasar”, dijo Sevilla.

Este miércoles se disputa la sexta fracción, de 177.7 kilómetros, entre Tabio y Mariquita, pasando por los municipios de Subachoque, El Rosal, La Vega, Villeta, Guaduas y Honda.

Etapa 5

1. Óscar Sevilla (Medellín) 34.32

2. Fabio Duarte (Manzana) a 3 seg.

3. Hernán Aguirre (Manzana) a 20

4. Álex Cano (Coldeportes) a 36

5. Alexis Camacho (Coldeportes) a 41

6. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) a 48

7. Germán Chaves (Coldeportes) a 53

8. Jhojan García (Manzana) a 59

9. Juan Pablo Rendón (GW-Shimano) a 1.13

10. Luis Felipe Laverde (Coldeportes) a 1.17

General individual

1. Óscar Sevilla (Medellín) 13:53.04

2. Fabio Duarte (Manzana) a 9 seg.

3. Carlos Julián Quintero (Orgullo Paisa) a 40

4. Álex Cano (Coldeportes) a 42

5. Hernán Aguirre (Manzana) a 44

6. Alexis Camacho (Coldeportes) a 48

7. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) a 50

8. Edward Beltrán (EPM-Scott) a 1.08

9. Germán Chaves (Coldeportes) a 1.17

10. Juan Pablo Rendón (GW-Shimano) a 1.19