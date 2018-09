Otro escarabajo salta al mundo

Cuando a Cristian Camilo Muñoz le preguntan qué siente al saber que el próximo año correrá en el World Tour, junto a los ciclistas más importantes del mundo, no sabe qué responder. Se sonroja y sonríe emocionado. “Aún no me lo creo”, dice el pedalista de 22 años, mientras se frota las manos para calmar un poco los nervios.

Desde que tenía 10 años visualizó este momento. Cuando su tío Marco Muñoz le envió su primera bicicleta desde Estados Unidos soñó con ser profesional y correr como sus ídolos, mientras los seguía desde un televisor en su natal Ventaquemada, Boyacá.

Las carreteras de su tierra fueron puliendo su talento. Su papá, Luis Antonio, hizo las veces de primer entrenador; le enseñó la técnica para ser fuerte en el ascenso “como buen boyaco (risas)”, mientras que su mamá, María del Carmen, se convirtió en fisioterapeuta, nutricionista y mánager de este talento.

Pese a sus buenas condiciones, en los primeros años sobre las bielas nunca figuró en las carreras en las que compitió. Fue en el ciclomontañismo donde cultivó sus primeros oros en intercolegiados; sin embargo, no tomó esta disciplina con la misma pasión con la que asimiló la ruta.

“El ciclomontañismo te hace hábil, aprendes a controlar la bici, a ser ágil en el pedaleo, lo que ayuda a tener más destreza en ruta”, cuenta.

A los 15 años, don Cerafín Bernal le dio la oportunidad de entrenar con su equipo, el Club Deportivo Boyacá. Dos años después, en 2013, corrió por primera vez la Vuelta al Porvenir. Quedó séptimo.

Sus actuaciones en la categoría prejuvenil lo llevaron a firmar su primer contrato en 2015 con el Coldeportes-Zenú, equipo del que han salido figuras de la talla de Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Sergio Luis y Sebastián Henao.

Ahora da un gran salto de calidad: fue fichado en mayo por Pro-tour el UAE Emirates.

“Estoy muy emocionado, es difícil de creer, pero para esto he trabajado. Lo he logrado gracias a la disciplina que he formado en mi carrera, y a mi equipo, Coldeportes, que confió en mi desde el principio”, afirma el ciclista sub-23.

La noticia de su contratación lo tomó por sorpresa en medio de la concentración del Giro de Italia sub-23.

Joxean Fernández,“Matxin”, director deportivo del Emirates, quien llevaba dos años siguiéndole la pista al boyacense, le notificó su fichaje.

El Clásico RCN 2018 es su última carrera en el país, pues en un mes se concentrará con su nuevo equipo en Italia.

“Es ante todo una buena persona, muy dedicado a su profesión. Aguerrido, sube muy bien y tiene la virtud de ser buen contrarrelojero, estoy seguro de que va a hacer una grata temporada inicial en Europa”, comentó Jorge Arbeláez, técnico del Coldeportes, de este escarabajo.