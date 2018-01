Otro salto de calidad

Un doble significado tiene la frase que montó Jhonatan Restrepo en su cuenta de Twitter el domingo.

“Siempre adelante”, escribió el corredor colombiano, primero, para describir uno de los momentos en los que protagonizó una de las fugas en la clásica australiana People’s Choice, en la que ganó dos de los cuatro sprints intermedios; y segundo, para recordar que pese a los obstáculos que se le han presentado, ha luchado para superarlos.

Esta última es una de las razones por las que el elenco suizo Katusha-Alpecin, al que llegó en 2015, sigue depositando confianza en el pedalista del departamento de Caldas, de 23 años y a quien los accidentes no han mermado su fuerza mental como física para continuar en la búsqueda de mejores resultados en el ciclismo de élite mundial.

El año pasado, luego de ser el campeón de los jóvenes en el Tour Down Under y segundo en la Vuelta a Murcia, una caída en la Vuelta a Austria, en julio, que le ocasionó fractura de clavícula, frenaron el paso sólido con el que rodaba, mas no sus deseos. “Desde joven mostró talento. Le admiro su grado de superación y tenacidad, tanto que muchas veces, sabiendo que tiene condiciones para figurar, no le importaba trabajar para otros compañeros. A su vez, para mantener una sonrisa cuando tenía percances en carretera”, dice Jesús Piedrahíta, coordinador administrativo del equipo Coldeportes Claro, del que Restrepo partió a Europa.

“Aún me queda mucho por aprender. Voy despacio pero seguro. Hay que seguir trabajando y ya veremos qué nos depara el futuro”, comentó en días pasados Pácora, como es conocido el pedalista, pues nació en el municipio caldense que lleva ese nombre.

En la noche de ayer de Colombia -martes en Australia por la diferencia de 16 horas-, Restrepo inició un nuevo desafío competitivo: retornó al Tour Down Under, en el que espera ratificar sus condiciones de embalador y escalador.

Al lado del cundinamarqués Egan Bernal ( Sky) son las cartas de Colombia en esta prueba que abre la temporada del World Tour y en la que están figuras como Peter Sagan , Caleb Ewan y Andre Greipel.

“Aunque todo cuesta un sacrificio, con disciplina los buenos resultados pueden llegar”, afirma Restrepo, quien hoy, con Egan, tienen buen chance de lucirse en la segunda etapa de 148.6 km entre Unley y el final en alto en Stirling .