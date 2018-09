“Queda terreno para recuperar”

Valverde y Quintana han mostrado tanta regularidad que, al término de dos semanas de Vuelta, no se sabe con certeza quién es el líder principal del Movistar Team. “Intenté tirar cuando aguantaba en el grupo por Nairo y ceder el menor tiempo posible. Me encargué de cerrar los huecos, como cuando se fue Yates. Nairo me decía: ‘¡Dale! ¡Dale!’”, explica Valverde, que ganó la Vuelta-2009 y al inicio de esta dijo que el jefe era Nairo. ¿Quién trabajará por el otro ahora?