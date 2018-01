Rigo está listo para volver a rodar por las carreteras de Colombia

Rigoberto Urán presentó en Bogotá el nuevo patrocinador de su equipo y sus dos nuevos compañeros de escuadra, los colombianos Daniel Martínez y Julián Cardona.

Se trata del equipo Education First-Drapac, antiguo Cannondale, que estará en competencia en el país en la primera edición de la carrera Colombia Oro y Paz.

El subcampeón del Tour de Francia contará con dos ciclistas jóvenes en su equipo: con Julián Cardona, de tan sólo 21 años y quien iniciará su proceso de adaptación a Europa; y Daniel Martínez, quien ya tiene un recorrido internacional, en especial en Italia.

“En Colombia tenemos una cantera muy buena pero sin equipos donde ponerlos. No quería quedarme sólo, quería darles la oportunidad y en especial reforzar la montaña”, comentó el ciclista antioqueño en la presentación oficial del equipo en Colombia.

No fue sencilla la vinculación de estos dos jóvenes talentos a este equipo que estrenó patrocinador y nombre, pues justo después del Tour de Francia el Cannondale se quedó sin su máximo patrocinador, por lo que se corría el riesgo de acabarse.

“Fueron momentos de mucha tensión e incertidumbre porque se acababa la temporada y la mayoría de equipos ya tenían organizada su siguiente temporada. A mí varios equipos me llamaron pero yo decidí esperar a ver qué pasaba, porque ya somos una familia, afortunadamente llegó el patrocinio”, continuó Rigo.

El paisa también se refirió a su regreso a una competencia en las carreteras del país, en donde no corría desde 2005.

“Es una carrera muy importante para nosotros porque después de 11 años vuelvo a competir en Colombia, desde 2005 no tenía la posibilidad de correr acá una carrera por etapas y seguramente va a ser una vitrina muy grande para el país y además nos vamos a volver a encontrar con el público colombiano que nos hace tanta fuerza y nos brinda tanto apoyo”.

Volver a empezar

Para Urán, cada temporada es un volver a empezar.

“En enero comenzamos de cero, más allá de los resultados de la otra temporada. No olvido lo ocurrido, pero uno sigue iniciando y en crecimiento, porque nunca basta y siempre queremos más. Disfrutar con compromiso, porque entrenamos cuando ganamos y cuando perdemos seguimos entrenando”.

Rigo, a su manera especial y descomplicada, no deja de hablarles a sus dos nuevos compañeros de equipo, siempre desde la experiencia de tantos años de triunfos y alegrías, pero también entre decepciones y caídas.

“Que disfruten de la oportunidad, no perder la ilusión que yo mantengo después de tantos años. Es un deporte muy difícil pero la pasión lo hace menos difícil. Ya son once años profesional y me hace ilusión cuando me dan la bicicleta y el uniforme”.

Ya está listo para iniciar la temporada, con la primera edición de la carrera Colombia Oro y Paz, que se realizará entre el 6 y 11 de febrero, con un recorrido de 941,1 kilómetros y con cuatro equipos World Tour, empezando por Palmira y culminando en Manizales, pero antes estará disputando los Nacionales de Ruta en Medellín entre el 2 y el 4 de febrero.