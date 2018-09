¿Se esfumó título de la Vuelta?

“Me costó coger el paso, me sacaron de punto. Siempre ha pasado que la carrera es la que dice quién tiene mejores piernas y vemos que Valverde está más fuerte que yo. Lo respaldaré porque, independiente del corredor, el objetivo es ganar la Vuelta”, asegura Nairo.

“El cuerpo está bien pero no da más, el ritmo ha sido alto, no voy a decir mentiras, que estoy enfermo... Esto es lo que es, no tenía fuerza”, agrega el escarabajo, ganador este año de una etapa en la Vuelta a Suiza y de otra en la ronda francesa. Títulos, ninguno.

Para Mesa hay una razón por la que Nairo no se ve tan avasallante como en el pasado. “Él mismo decía en la segunda semana de la carrera que las fuerzas estaban parejas. Yo pienso que el desgaste que hizo en el Tour le pasó factura. No se le ve cómodo, igual con él no se sabe qué pueda ocurrir, no se entrega”.

El orientador colombiano Absalón Rincón agrega que un deportista tiene años buenos, regulares, y que de Nairo, por lo joven que está, aún tiene mucho por dar.

“Las personas siempre caen en el triunfalismo. Estaba en una peluquería y escuchaba decir que Quintana ya se debía retirar. Quienes han estado en el ciclismo entienden que los cuerpos de los corredores no son máquinas”.

Absalón indica que el problema del escarabajo puede estar en una sobrecarga. “Viene, desde el 2013, corriendo al máximo de su nivel, con poco receso para recuperarse y la bicicleta desgasta. ¿No le vio la cara tras la etapa? Se le ve cansado, pero eso es normal. Este no ha sido su año, como le sucedió a Urán en temporadas pasadas, pero estoy seguro que saldrá adelante”.

Así como Raúl Mesa, Rincón sostiene que la Vuelta no se ha perdido. “Miguel Ángel tiene una gran oportunidad, no se le han cerrado las posibilidades. Hay que administrar las fuerzas, pues está afanando por atacar y se ha visto que en las llegadas de montaña se está haciendo la diferencia en los últimos pedalazos”.