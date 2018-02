Sergio Luis Henao refrendó título en el Nacional de Ruta

Sergio Luis Henao explotó todo su potencial en los últimos metros y dejó a sus rivales relegados para coronarse campeón del Nacional de Ruta disputado en Medellín, defendiendo de paso el título alcanzado el año anterior en Bogotá.

En medio de los aplausos de los aficionados que acompañaron la competencia, en 228 kilómetros, el corredor de Sky se quedó con el primer lugar y cruzó la meta en el Parque de El Poblado, con un tiempo de 5 horas, 28 minutos y 6 segundos. Lo acompañan en el podio, Óscar Quiroz (Strongman), segundo en la etapa y Diego Antonio Ochoa (EPM), a 45 y 52 segundos, respectivamente.

“Emocionado, repetir título no es fácil, pero gracias a Dios me he preparado bien y resalto el gran trabajo que hicieron Sebastián Henao y Egan Bernal, luego de lo que ellos hicieron no podía defraudarlos”. dijo el ganador.

“Siempre se ha dicho que los colombianos que corren en Europa son muy fuertes y aquí corrimos con muchos de ellos. La victoria va para mis compañeros del Sky y para el resto de colombianos que compiten en carreteras de Europa y el mundo”, agregó.

Henao, además, dedicó la victoria a su esposa Carolina y a su hijo Emmanuel, con quien el año pasado también celebró en el podio en Bogotá.