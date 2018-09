“La mejor defensa es un buen ataque”: Yates, líder en España

Simon Yates (Mitchelton), líder de la Vuelta, terminó “contento” por haber reforzado el maillot rojo en la crono de Torrelavega y volvió a recordar que aunque su táctica muchas veces sea conservadora, al final “la mejor defensa es un buen ataque para luchar por todos los segundos”

“Estoy contento con la crono, ya que he ampliado la diferencia en la general, aunque haya sido por pocos segundos. Creo que he hecho una buena etapa, primero salí conservador y luego al final fui a tope, lo di todo. Aún no hay nada decidido, quedan etapas duras, como la de este miércoles en el País Vasco y las de Andorra”.

Yates dijo no haber estado intranquilo por una crono que debía marcar las mayores diferencias hasta el momento.

“He mejorado en contrarreloj y confío en mí. No iba a estar a la altura de Rohan Dennis, pero no tenía por qué estar preocupado”.

Después de su desfallecimiento en el Giro, donde ganó tres etapas y lució la maglia rosa durante 13 días, Yates no se plantea que se repita aquel episodio.

“La posibilidad se puede dar, pero no pienso en ello. No sé qué me pasó en el Giro, no sé por qué me rompí, y espero que ahora en la Vuelta no me suceda lo mismo que aquel día. Vamos a ver qué pasa”

Yates aclaró que la preparación del Giro y la Vuelta ha sido diferente.

“Cuando llegué al Giro estaba listo para competir desde el primer día, en la Vuelta he ido completando la forma con el paso de los días. Aquí los vatios son los mismos, no hay grandes diferencias, pero en la Vuelta, ahora, estoy mejor de forma”, dice el británico, quien le tiene una ventaja en la general de 33 segundos al español Alejandro Valverde (Movistar), 52 al holandés Steven Kruijswijk (Team LottoN) y 1.15 al colombiano Nairo Quintana (Movistar).