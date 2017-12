Soy un privilegiado de pertenecer al Sky, parece un sueño: Sebastián

El nivel físico y competitivo de Sebastián Henao es tan alto que, tranquilamente, podría estar peleándose un lugar como jefe de filas en una escuadra importante del ciclismo mundial.

“Dios sabe cómo hace sus cosas. Hay que ir con calma y paso firme porque, en cualquier momento, se abre la posibilidad de liderar una gran vuelta”, expresa el pedalista antioqueño que, como gregario, hace un trabajo silencioso pero fructífero en el elenco más poderoso en el ámbito internacional, el Sky, el cual comanda el inglés Chris Froome, y en el que se encuentran su primo Sergio Luis Henao, como también el cundinamarqués Egan Bernal, la revelación de este deporte en el presente año.

En charla con Sebastián, el escalador que nació hace 24 años en el municipio de Rionegro, expresa que mantenerse en el pedalismo de Europa y renovar, por quinto año seguido, con el equipo británico es un premio a su esfuerzo, disciplina y perseverancia, además de ser un motivo para seguir luchando para darle más alegrías a su familia y al país en esta disciplina.

Se le ha visto muy activo por esos días en su regreso a Colombia...

“Es que uno no se puede relajar, porque cada vez la rivalidad se pone más fuerte y hay que estar a la altura de las responsabilidades. Me la he pasado rodando con amigos, hasta en bicicleta de montaña y por caminos diferentes para cambiar de rutina. También he entrenado fuerte, pero sobre todo compartiendo con mi familia, ya que en el año se está con ella muy poco. Por eso en estas vacaciones, más que irme a pasear, prefiero quedarme en casa y compartir anécdotas con mis seres queridos. Es como tomar un aire para la exigencia que se aproxima”.

¿Qué siente al saber que tiene, por dos temporadas más, el respaldo de una escuadra en la que muchos quieren estar y todos buscan vencer?

“Soy un privilegiado. Ya llevo cuatro años aquí y muchas veces pienso que lo que estoy viviendo es un sueño, pues cualquiera no tiene la oportunidad, tan joven, de llegar al ciclismo de Europa y consolidarse en un equipo como Sky, gracias a Dios sigo aquí. El hecho de que sigan confiando en mis capacidades me llena de mayor motivación para continuar haciendo las cosas bien en busca de grandes títulos”.

¿No le importa que se fue siendo un líder de Colombia para llegar a Europa a trabajar para otros?

“Sé que me fui siendo un líder, pero para serlo en Europa se necesita de un gran proceso, y aún más en mi caso que me fui tan joven -20 años-. Hay que ir paso a paso, porque en cualquier momento te pueden dar una responsabilidad grande. Por el momento no me importa ser gregario, y si te pagan por ello hay que hacer la labor bien. El Sky es como mi otra casa, cuidan demasiado al corredor, tenemos un gran grupo, en el que es indiferente quién cruce de primero, aquí ganamos todos”.

Usted tiene un ejemplo claro en su primero Sergio, a quien muchas veces le toca trabajar para otros pero en otras es el jefe en las carreras, ¿cree que en cualquier momento le puedan dar la oportunidad de figurar?

“Sergio es un referente para mí, es un espejo a seguir, pues siempre responde a las exigencias del equipo, ya sea de gregario o líder. De hecho yo ya he tenido la oportunidad de comandar carreras, como el Tour de Langkawi o Coppi e Bartali, y espero, con mi trabajo y disciplina, que en el futuro tenga otras oportunidades en diferentes pruebas”.

¿Cuál es el mayor consejo que le ha dado Sergio Luis?

“Que pese a los obstáculos mantenga un mentalidad ganadora, siempre tener hambre de triunfo, y que nunca, así llegue de segundo o último a la meta, jamás terminar aburrido, y disfrutar cada momento de la bicicleta. Que trabaje mucho, descanse, porque así todas las cosas van a salir bien. Él es como una inspiración para mí, ha vivido momentos difíciles, como la fractura de la rodilla o la caída de los Olímpicos de Río, pero su fortaleza mental para superar los obstáculos es admirable”.

¿Qué piensa de Froome?

“Como corredor es excelente, y como persona mejor aún, es muy sencillo”.

¿Qué palabras que le ha dicho el británico no se le borran?

“Son muchas. Él admira mucho al corredor colombiano, al manifestar que somos muy fuertes. Siempre nos agradece, a todos los compañeros, todo el esfuerzo que hacemos para conseguir la victoria. Me dice que para adelante, sus palabras son muy motivadoras, y más cuando uno trabaja para él”.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido en su periodo en Europa?

“Gracias a la compañía de Sergio, la estadía allí no ha sido dura. Lo que sí me dolía era salir a entrenar solo y tenerlo que dejar a él porque en ese momento se recuperaba de su lesión de rodilla. Verlo en la cama o en silla de ruedas, sin que pudiera mover su pierna, era durísimo, pues somos como hermanos y el ciclismo, que es lo que nos gusta, nos ha fortalecido ese sentimiento hacia este deporte. Todo eso nos ha permitido salir adelante”.