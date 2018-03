Sueño con un velódromo cubierto: Puerta

Fabián Puerta sostiene que no tener los fogueos suficientes para afrontar el Mundial de pista en Apeldoorn, Holanda, a diferencia de otros años, no fue una piedra en el zapato para seguir entrenando y mantener en alto la ilusión de triunfo.

“Todos los viernes nos quedábamos en el velódromo para competir entre los mismos compañeros y así buscar un punto más de velocidad; además, la mentalidad y ganas de ser campeón mundial me sirvieron para llegar a este buen nivel”, así aseguró ayer Fabián mientras exhibía, en compañía de su esposa Juliana Gaviria e hijo Maximiliano, la camisa arcoíris y la medalla de oro con las que retornó de Europa y que lo identifican como nuevo rey del keirin.

El paisa de 26 años, a quien se le escapó la victoria en los Mundiales de pista de Cali-2014 y Hong-Kong-2017 al ser plata, confiesa que terminó dolido tras la Copa Mundo en Polonia, en noviembre pasado, en la que finalizó cuarto.

“Deseaba estar en el podio, entonces me dije que tenía que trabajar más fuerte si quería ser campeón mundial. Aunque no tuvimos más salidas internacionales, no lo vi como un problema; al contrario, me llené de valor e hice sacrificios, entre ellos estar dos meses sin mi hijo. Le puse más dedicación y esmero a las cosas y por fortuna se recogieron los frutos. Esa fue una de las claves para el triunfo”.

Apoyo técnico

Agrega que durante la competencia, mantener la concentración en las tres vueltas finales resultó importante para lograr su primer éxito mundial. “Fue el certamen, a diferencia de otros, en el que estaba más nervioso por la ansiedad de ganar”. Frente a esta situación, reconoce que el técnico Jhon Jaime González fue fundamental para que el trabajo realizado no se fuera al piso.

“Me decía que estuviera tranquilo, que siguiera la rueda del alemán Maximilian Levy. Me sentí fuerte, y con calma hice una linda carrera. Tenía el sueño de entregarle la camiseta mundial a mi hijo y por fortuna lo conseguí, ahora hay que luchar por más”.

El velocista, que salió del ciclomontañismo, comenta que espera aprovechar este buen camino que ha tomado para seguir ampliando su palmarés, no solo en el keirin, sino también para ser el mejor en el kilómetro, su prueba favorita en la que fue séptimo en la ciudad holandesa. Su mejor tiempo fue 1.00,609.

“No bajé del minuto. Es un registro que me deja contento mas no satisfecho, porque también deseaba disputar la medalla. Pero todo lo hecho es una ganancia para lo que se viene”.

También se refirió al anhelo de tener el velódromo de la ciudad en óptimas condiciones para la práctica de este deporte: “sueño con un velódromo cubierto, en madera, de talla internacional. Sería grandioso, antes de que me retire, poder tener un campeonato del mundo acá en Medellín y así soñar con darle una medalla a mi país en una tierra que me ha visto entregar tanto sacrificio”.

Fabián, invadido de la emoción, resalta que no esperara un evento oficial para estrenar el jersey de campeón mundial. “Estoy como cuando el Niño Dios te trae una bicicleta, que no se duerme esperando a que amanezca para salir a montar en ella. Esta misma semana me la pongo porque le quiero sacar el mejor provecho”.