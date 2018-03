Talento que lleva a Alejandro al Mundial

En los primeros años de vida de Alejandro Perea Arango, los médicos le decían a doña Gloria, que los problemas de su hijo para caminar y los dolores que a veces sentía el menor eran consecuencia de su pie plano.

El chico siguió su proceso de crecimiento y al tema de los dolores se unió algo nuevo: empezó a cojear.

Cuando cumplió 5 años le dieron una bicicleta que se convirtió en su compañera. Todas las mañanas, antes de ir a estudiar, montaba y, poco a poco, el ciclismo se fue convirtiendo en su pasión.

Con el paso de los años y cuando los dolores fueron más agudos, los médicos solicitaron exámenes más especializados para determinar el verdadero padecimiento.

Displasia epifisaria múltiple, una enfermedad genética que afecta el crecimiento y la formación de los huesos; y espasticidad, un trastorno que ocasiona que los músculos se tornen rígidos, fue el dictamen para el muchacho.

La recomendación del especialista fue que Alejandrodejara de montar bicicleta por hobbie y lo asumiera como terapia, pues era la única manera de garantizar que las articulaciones no se le iban a atrofiar totalmente.

Fue así como empezó a entrenar con ciclistas convencionales, descubriendo, además, la gran alegría que la bicicleta le proporcionaba.

De esta manera conoció a Carlos Mario Arcila, otro gomoso de las bielas, quien lo invitó a competir. En la primera carrera ganó cinco medallas de plata (en las pruebas del kilómetro, scratch, persecución, ruta y contrarreloj).

“Esos resultados me dieron mucha alegría y mi compañero me dijo que debería entrenar con el grupo de paraciclismo. Fue así como llegué donde el entrenador Benjamín Laverde, quien me acogió y empezó a formarme”, sostiene.