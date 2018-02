¿Qué son y cómo controlar inyecciones de recuperación intravenosa?

Con el fin de preservar la salud de los ciclistas y que los deportistas compitan en igualdad de condiciones, en el 2011 la UCI (Unión Ciclística Internacional) determinó que los medicamentos de recuperación debían ser tomados y no inyectados.

Tras las declaraciones del médico italiano Fabio Bartalucci, quien manifestó que el equipo Sky, para el cual trabajó, implementó un programa de inyecciones de recuperación intravenosa para sus deportistas, el ambiente ciclístico volvió a convulsionarse.

A raíz de todos estos temas de dopaje, el 4 de mayo de 2011 la UCI expidió una circular en la que le pedía a todos los equipos y departamentos médicos, que las recuperaciones debían ser tomadas, nada de inyectadas, porque había que dejar un mensaje claro, cero agujas. Así quedó la constancia que fue emitida para todos los equipos del ciclismo mundial.

“Esa ley salió buscando un ciclismo ético”, manifiesta el técnico de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga.

“Está claro que no se puede utilizar sueros por vía intravenosa, así no sean sustancias publicadas por UCI, a no ser que el deportista lo requiera por deshidratación o por recomendación médica y sustancias, hasta un máximo de 50 mililitros”, explica.

“Entiendo que los corredores del Sky rompieron esa decisión, cuando es un código de ética de la UCI, es una ley y hay que cumplirla”, agrega Saldarriaga.

Para Óscar Mario Cardona, médico de Indeportes Antioquia, una inyección de recuperación “es lo que se utiliza desde hace muchos años y son sueros con vitaminas y minerales postcompetencia”.

Desde el 2011 la UCI dice que sea vía oral (tomadas) y no inyectadas, “porque la inyección se puede prestar para otras cosas. De todas formas, acá lo que es obligado tener en cuenta, es que la UCI prohibe la recuperación vía intravenosa y hay que cumplir tal determinación. Es una forma de preservar la salud del ciclista y prevenir futuros problemas”, indica.

¿Qué es este método?

La terapia intravenosa o también llamada, en la ciencia médica, terapia I.V. es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena mediante la aplicación de una aguja o tubo (catéter).

Este método, señala un informe médico, permite el acceso inmediato de los líquidos o medicamentos al torrente sanguíneo. Su administración en los pacientes puede ser intermitente o continua (goteo intravenoso o vía intravenosa). La vía de administración intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones (líquidos) y fármacos por el cuerpo.