Vuelos de felicidad

Las caídas que sufrió durante el reconocimiento de la pista y los entrenamientos libres fueron la huella de felicidad que el caldense Sebastián Gómez Valdés se llevó de regreso a casa tras participar en Urban Bike.

Bajo el asombro de toda una comunidad que se volcó a las calles de los barrios La Divisa, Pradera alta y baja, y Juan XXIII para observar a los arriesgados deportistas, este piloto exhibió sus mejores piruetas sobrepasando las rampas, obstáculos y escalinatas del recorrido de 1.5 kilómetros en esta comuna occidental.

“Es mi primer Urban Bike y me sentí muy bien. Fue una experiencia magnífica, un trayecto exigente, pero me encantó poder tener a la gente en todo el camino, animando. Además, la cultura que hay en Medellín es especial, el cuidado que las personas tienen con su ciudad, el civismo y la manera como nos acogieron en este sector son cosas que me llevo de esta competencia”, expresó el piloto.

Solo un evento se robó, por momentos, la atención de atletas y habitantes de la Comuna 13. En medio de los saltos y el descenso de los corredores en los ensayos libres, el gol de Juan Fernando Quintero desató la euforia entre los residentes del sector donde creció el volante que se consagró campeón con River Plate en el Bernabéu.

La celebración del equipo argentino coincidió con la orden de salida de la prueba ciclística. La comunidad se ubicó al lado de la pista para observar a los intrépidos participantes que emocionaron con sus locuras. Por tercera ocasión esta zona acogió el Urban Bike y al caer el sol, la noche abrió paso para que 80 corredores, entre ellos dos extranjeros, descendieran dejando a su paso una estela de felicidad.