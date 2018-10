Regresa el más veloz del Reto

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Arley Montoya manifiesta que es difícil bajar los 34.34 minutos que impuso hace dos años en la primera edición del Reto El Escobero, tiempo que se mantiene como récord de la prueba que hace parte del Clásico EL COLOMBIANO.

“Es muy complicado mejorarlo porque cuando hice ese registro estaba a ocho días del Clásico RCN. Ahora he bajado un poco las cargas”.

Sin embargo, eso no quiere decir que no salga por el triunfo en la categoría élite, en la que se destacan, entre otros, Juan Pablo Suárez, subcampeón de la última Vuelta a Colombia, Alexander Gil y Edwin Carvajal.

“Ante todo, esté donde esté y más que participar, a mí lo que me gusta es ganar, y aún más con los rivales que me encontraré, lo cual motiva a la hora de encarar el recorrido de más de 10 kilómetros de ascensión”.

Estas palabras quedaron evidenciadas hace 15 días cuando fue el mejor, en Plaza Mayor, del Reto Indoor, competencia en la que se simulaba estar ascendiendo los 14 kilómetros de la importante montaña francesa conocida Alpe d’Huez. Venció con un tiempo de 43 minutos.

Arley, conocido en el ciclismo como Kokorico, porque cuando incursionó a este deporte a los 18 años de edad se veía muy pollo -muy niño-, indica que la escalada al Escobero, con rampas de entre el 13 y 18% de desnivel y a un promedio del 10%, se debe encarar con precaución. “Es a las fuerzas de cada persona, ahí no vale pegarse a la rueda de nadie. Es un desafío personal, es muy bueno porque permite saber cómo está uno frente a grandes escaladores del departamento”, dijo el pedalista, ansioso por recuperar el trono que no pudo defender el año pasado, cuando venció Wálter Pedraza (GW), con 38.11.

“Dos días después de correr el Clásico RCN tuve una caída y me fracturé el dedo pulgar de la mano izquierda. Me dolió no estar en el Reto porque es bonito no solo probarse sino también compartir con corredores aficionados.

A sus 32 años de edad, Montoya, natural del municipio de Valparaíso y esposo de Yuliana Suaza, dice que ya no está joven para el ciclismo, pero tampoco de salida. “Estoy en una edad de madurez, en mi mejor tiempo, con deseo de seguir dejando huella”. El Escobero vuelve a retar las buenas condiciones del escarabajo que hace parte ahora del equipo Orgullo Paisa n