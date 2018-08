Con trucos de gran nivel, los paisas vuelan alto

El último año ha sido difícil para Juan Martín Vélez, quien ha tenido que luchar con dos lesiones que lo han alejado de su gran pasión, el agua.

Una tendinosis y una lesión de su hombro lo llevaron a reducir sus entrenamientos y a perderse la primera parada nacional; pero este fin de semana llegó el desquite, en la tercera parada que se realizó en Barrancabermeja, donde logró el primer lugar en las categorías open y pro.

“Me sentí muy bien en la competencia, aunque no he podido entrenar mucho por las lesiones; estuve consistente, sin caídas en los trucos y eso me permitió estar en lo más alto del podio”, dijo Juan Martín.

Este resultado se suma al que había conseguido en la segunda parada disputada en Anapoima, en junio pasado.

“La importancia de la victoria en la categoría pro está en que es la que define a los representantes de Colombia a los certámenes de ciclo olímpico y en dos de las tres registradas hasta ahora, he quedado de primero. Por eso la meta es volverlo a lograr en octubre, cuando se realiza la última cita del esquí nacional para así tener la posibilidad de estar en los Panamericanos del próximo año”, sentenció Vélez.

La competencia entre los caballeros es fuerte, y Juan Martín debe luchar con los antioqueños Emiliano y Gregorio Toro, los bogotanos Felipe Ladrón, Gregorio Valdenegro, Jorge Rocha y Martín Cárdenas, entre otros.

Actualmente, el joven antioqueño trabaja con su preparador físico Elkin Serna, con el objetivo de afianzar las fisioterapias para recuperarse bien.

La celebración de Antioquia fue más amplia, gracias a los dos primeros lugares de Sofía Palau en las categorías junior y pro, que la ubican como la mejor juvenil del país. En máster, la victoria fue para el paisa Daniel Fernández.

Junto a ellos sobresalieron los antioqueños Gregorio Toro, segundo en la categoría open, y su hermano Emiliano, tercero en la misma prueba. En damas, Carolina Isaza, fue tercera en el pro women .