Debut de Perea será ante el DIM en el Atanasio

Una voz retumbaba en el estadio de Ditaires. Desde la puerta de ingreso se escuchaban las indicaciones que Luis Amaranto Perea les daba a sus dirigidos. Intenso, fuerte y al máximo, así fue el primer entrenamiento que orientó con Leones el excentral de Boca, Atlético de Madrid y la Selección Colombia.

Bajo un intenso calor y vestido de pantaloneta y chaqueta, Amaranto se confundía con los jugadores, pues su figura lo hace ver aún como cuando estaba activo.

Fueron 40 minutos en los que no paró ni un segundo en la cancha: daba explicaciones, iba de un lugar a otro, demostrándoles a los jóvenes zagueros la manera de ejecutar cada movimiento, impartiendo conceptos y buscando corregir algunos errores defensivos que observó del equipo ante Atlético Huila (triunfo 2-3).

Amaranto, quien se convertirá en el primer entrenador de Urabá en dirigir un equipo profesional en Colombia, terminó exhausto, sin voz, pero con una sonrisa y un brillo especial en sus ojos. Cómo no estar feliz si tras 4 años de estudios tiene la posibilidad de ser técnico en propiedad.

“Me he preparado mucho, tengo el honor de contar con la licencia Uefa Pro, y de sumar experiencia orientado al equipo sub-18 del Atlético de Madrid; espero poner todo eso y la experiencia que tengo como jugador al servicio de Leones. Asumo con ilusión este enorme reto, y me comprometo a dar lo mejor de mí cada día y buscar con trabajo y dedicación salvar la categoría. No es fácil, pero vamos a lucharlo hasta el último día”, dijo el antioqueño.