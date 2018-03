El hielo inmortalizó su sonrisa

¿Se va a quedar en el patinaje sobre hielo?

“La verdad es que quiero, de todo corazón, seguir. Me encantó el deporte, me enamoré y siento que es una disciplina precisa para mis condiciones, pero no sé que va a pasar, aún no he hablado con los directivos de la Federación, Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano que son los encargados del proceso”.

¿Si no hay apoyo seguiría sola?

“Es muy difícil porque es un deporte muy costoso, yo me gasté todos mis ahorros, fue una inversión, pero las cifras son superiores y es vital el respaldo para tener el técnico, alquilar el óvalo y tener la casa en Estados Unidos”.