EPM, 20 años pedaleando por éxitos y va por más

Raúl Mesa, el técnico de ciclismo más ganador en Colombia, confiesa que ayer, cuando abrió los ojos, a su mente llegaron lindos recuerdos, y con ellos sentimientos de satisfacción, orgullo y gratitud.

“Casi no salgo de la cama, no de pereza, porque alientos tengo todavía, sino porque me senté a dar gracias a Dios por darme la oportunidad de cumplir 20 años con este equipo de ciclismo, de saber que los grupos de EPM depositaron la confianza en mí para consolidar este lindo proyecto y darle continuidad”.

Como asegura el estratega de 75 años de edad, ayer, con la presentación de su elenco en el edificio Inteligente de Medellín, cumplió dos “décadas de sueños cumplidos y kilómetros ganados”.

La obtención de seis Vueltas a Colombia, nueve Clásicos RCN y decenas de triunfos de etapa que se llevarían varias hojas para enumerarlas, hablan de las exitosas campañas del escuadrón EPM-Bicicletas Scott, que se formó en 1999 con el nombre de Orbitel gracias a la iniciativa de Ramiro Valencia, gerente en ese entonces de EPM.

“Y la idea es seguir contribuyendo al desarrollo de este deporte en el país, impulsar a los jóvenes y continuar logrando éxitos”, indica Mesa, al señalar que entre sus filas tienes dos talentos que darán que hablar en un futuro cercano, como Harold Tejada y Daniel Muñoz.

“Con ellos apuntamos este año a ganar la Vuelta de la Juventud, además de que en poco tiempo puedan integrar un equipo europeo”.

El mánager también habla de sus posibilidades con los corredores de la categoría élite: “Tenemos corredores muy buenos, como Juan Pablo Suárez, Alexánder Gil, Freddy Montaña, Camilo Gómez, con ellos buscaremos ganar las dos carreras más importantes del país”. Con ese brío que lo caracteriza, Mesa y sus pupilos inician una nueva temporada con el objetivo de seguir siendo protagonistas en las carreras que encaran. El Campeonato Nacional de ruta, desde mañana en Medellín, es su siguiente desafío.