“Este Nacional debe ser protagonista”: Almirón

Serán los partidos y, más allá de estos, los resultados, los que justificarán la permanencia o no de este argentino de 46 años de edad, quien llega al club antioqueño con el antecedente de ser el técnico más ganador de títulos con Lanús.

Para Almirón, hablar de filosofía aplicable a un equipo, es referirse a algo muy amplio. Para implementarla, lo primero es conocer los jugadores que se tiene.

“Todo lo determinan ellos y es ahí, donde no nos podemos equivocar. Desde luego que yo tengo cosas en la cabeza, pero hay que buscar lo mejor para el equipo y el club. No podemos fallar en la elección y conformar un buen grupo. No soy un filósofo del fútbol, soy más trabajador de cancha. En lo teórico admiro muchos técnicos, los leo, pero yo tengo mi manera de pensar y más allá de la filosofía hay que desarrollarla y mostrarla”.

En el rostro de Jorge Almirón se le nota el entusiasmo, las ganas de empezar a trabajar y de conocer el grupo con el que tendrá como compromiso inicial, la Superliga colombiana frente a Millonarios en enero. Por eso no esperó hasta enero y aprovechó para estar cuatro días en Medellín y saber, de primera mano, lo que tiene y lo que necesita.

“Sería imprudente de mi parte hablar de refuerzos, señalar algún nombre. Creo que la expectativa de los jugadores es seguir integrando este equipo. Algunos de los que están en el club tienen ofertas. Todo será de estudio. Son muchos puntos para hablar. Lo cierto es que todavía no se ha avanzado, pero para eso estamos acá”.