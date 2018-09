Ahora sí, Colombia empieza a buscar nuevo técnico

Con el anuncio de la salida de José Néstor Pekerman de la Selección Colombia se acaba la especulación y se abre el espacio para iniciar la búsqueda del nuevo timonel, el cual tendrá un reto enorme, ya que la era del argentino es la más exitosa en la historia de la Tricolor, con dos clasificaciones al Mundial.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sostuvo que la entidad no tiene plan b o c y que, por ello, por el momento todo es incierto. No obstante, algunos analistas consultados por EL COLOMBIANO son partidarios de que los directivos no dilaten la escogencia, pero que tampoco sea la primera opción que puedan conseguir. Un técnico nacional, coinciden, sería ideal para suceder a Pekerman al frente del elenco.

Uno de los defensores de esa idea es Luis Alfonso “Bendito” Fajardo, quien manifestó que “no cabe duda que todo lo logrado con Pekerman fue importante, un proceso exitoso y se le debe agradecer por lo que hizo y logró con la Selección. Pero, en la actualidad, hay varios técnicos colombianos con muchas capacidades que podrían asumir esa responsabilidad, con gran sentido de pertenencia y conocimiento del jugador nacional”.

El exvolante de Selección Colombia citó a Luis Fernando Suárez, quien cumple una campaña brillante con Equidad y ya estuvo con Ecuador y Honduras en los mundiales de Alemania y Brasil, respectivamente. “Trabajé con él, sé de las capacidades, condiciones y bondades que tiene como persona y entrenador, tiene la experiencia y el profesionalismo para llevarnos de nuevo al próximo Mundial”.

Colfútbol emprende la tarea de analizar hojas de vida de técnicos, tanto locales como extranjeros y tomar la mejor decisión. Además de los amistosos concertados para este 2018 (dos de ellos en los próximos siete días, ante Venezuela y Argentina), se vienen retos como la Copa América-2019 y el arranque de la Eliminatoria Suramericana del Mundial de Catar-2022.

Otro analista consultado, Javier Álvarez, explica que ya que selecciones como Ecuador, Paraguay y Chile apostaron por entrenadores colombianos (Hernán Darío Bolillo Gómez, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, en su orden), es hora que los dirigentes nacionales le den la oportunidad a un local, eso sí, con las mismas garantías que le brindaron a Pekerman para tener otro proceso exitoso.

“Tenemos entrenadores de experiencia y con mucha capacidad, que recuperen el ADN de lo que es el fútbol colombiano”. Además de Suárez incluyó en la lista de candidatos posibles a Jorge Luis Pinto y Francisco Maturana.

Por su parte, Luis Fernando Montoya, considera que “debe ser técnico colombiano, con experiencia y vivencia en mundiales, como Suárez o Pinto que están disponibles”