Alcanfor, gatos negros y calzoncillos azules, viaje a las cábalas y prácticas de los futbolistas

“En 2011, Luis Páez (exjugador de Nacional) llegó a Junior y pidió la camisa 11. “Muchos le insistimos que no lo pidiera, pues los tres últimos en vestirla se fueron sin hacer goles. Pero él no comió cuento y debutó con dos goles. Y está muy bien que no se haya dejado influenciar por nosotros porque uno a veces prefiere darle más valor a las supersticiones que al talento propio y a la voluntad de Dios”, cuenta José “Ringo” Amaya.