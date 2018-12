“Macnelly Torres me habló muy bien del Cali”: Alexánder Mejía

No demoró Alexánder Mejía en revelar la semana pasada su deseo de jugar en el Deportivo Cali, cuando ya los hinchas azucareros, a través de las redes sociales, de manera abrumadora dieron su visto bueno para ese eventual fichaje.

Sin embargo el jugador, que pasa vacaciones en Estados Unidos, fue claro al asegurar que no dependía de él su llegada al elenco vallecaucano.

“Le dije a mi empresario que hablara con los directivos del León (dueño de su ficha) para que me brinden la oportunidad de jugar en otro lado; considero que el Cali es una muy buena posibilidad, pero ya eso lo deben arreglar entre directivos”, señaló el fogoso volante que se llenó de gloria en Atlético Nacional, que jugó en Selección Colombia y que en México también ha mostrado sus condiciones.

¿En qué va la opción del Cali?

Hasta el momento no he tenido algún llamado de directivos del Cali porque todo se está manejando a través de mi empresario; no he querido tocar más el tema para dejar las cosas tranquilas ya que han sido momentos y días difíciles, así que no quiero acelerar y menos tomar una decisión que no sea correcta. Solo espero que el empresario me informe cuando todo esté listo.

¿Ve al Cali como una posibilidad que se acerca a lo que usted quiere?

Sí, seduce, es un equipo grande, que motiva, tiene una camada de jugadores interesantes para poder hacer algo bueno, así que esperemos que se de la mejor decisión.

¿Ya habló con Macnelly y qué le dijo sobre lo que es el Cali?

Sí, hablé con él, me manifestó algunas cosas que me dejan tranquilo, me habló muy bien; ojalá Dios permita que las cosas se solucionen y que pueda ir al Cali, que se llegue a un acuerdo con León. De esta opción solo he hablado con Macnelly que es mi amigo, y con mi empresario que es quien me dice cómo van las cosas. Hay detalles que no se han resuelto, así que espero que en el transcurso de esta semana se pueda cristalizar todo.

¿Lo que le habló Macnelly le motiva más para decidirse por el Cali?

Sí, me explicó varas cosas, me dijo cómo estaba el equipo, le manifesté que había jugadores de experiencia y algunos jóvenes que es una combinación perfecta para hacer algo. Estamos en plena disposición, pero reitero que no depende de mi. Que sea lo mejor y ojalá tenga la oportunidad de llegar al Cali.

¿Encontrarse con Macnelly, con quien jugó en Nacional, sería otro punto a favor para venir?

Sí, lo conozco, sé sus movimientos, sé cómo va a pedir la pelota, cómo la recibe; hay varios jugadores que están en el Cali también y que motivan para hacer cosas importantes. Esperemos que se arregle todo.

¿El interés es del Cali hacia usted o fue su empresario quien lo ofreció?

Alguien del Cali se comunicó con Álex Ríos, mi empresario, y él de inmediato habló con la gente del León para decirles que había un interés por mis servicios. Eso es lo que he escuchado. Se han puesto de acuerdo en algunas cosas, y le manifesté a mi empresario que me hablara cuando todo estuviera cerrado. Creo que todo va caminando bien.

¿Ve fácil su salida de León?

Es difícil por la inversión que el equipo mexicano ha hecho, pero todo tiene solución. Le dije a mi empresario que hablara con ellos (León) para que me dieran la oportunidad de salir, que quería continuar en otro equipo para pelear por algo. Eso ha generado mucha polémica y por eso han sido días duros por las críticas que he recibido; pero eso hace parte del fútbol y es simplemente voluntad de Dios si se da la ida al Cali.

¿Maneja otras opciones de Colombia o solo la del Cali?

Se han recibido propuestas y solo espero que sea lo mejor. No es nada fácil negociar cuando tengo contrato todavía por un año. Sea el Cali u otro equipo, que todo se de. Yo no acelero nada, simplemente espero con tranquilidad porque el empresario ya sabe lo que quiero hacer.

¿Cómo le fue este año con León?

Jugué casi todos los partidos, con la mayoría de técnicos que llegaron fui titular; hubo una lesión que me alejó de las canchas cerca de cuatro meses, pero de ahí hacia adelante tuve grandes actuaciones, tuve momentos buenos y otros difíciles, pero el equipo siempre mostró la cara; estuvimos cerca de llegar a la final de la Copa de México, pero en el caso mío tuve continuidad.

De darse el fichaje de Mejía al Deportivo Cali, el jugador sería el reemplazo de Andrés Pérez en la zona de volantes.