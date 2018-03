Rionegro salió goleado del Palmaseca

La sexta fecha de la Liga Águila I-2018 deja hasta el momento la goleada del Deportivo Cali frente a Rionegro y los triunfos de Atlético Huila y Atlético Nacional en una jornada sabatina que tuvo dos empates.

El partido más destacado de la jornada se disputó en el estadio de Palmaseca, en donde Cali goleó 4-0 a Rionegro Águilas, con goles de Jhon Mosquera, Nicolás Benedetti, Jeison Angulo y José Sand. Al conjunto dirigido por Gerardo Pelusso le fue anulado un gol en el primer tiempo, en una polémica decisión arbitral, mientras que los antioqueños terminaron con un jugador menos, tras la expulsión de Fredy Hinestrosa.

Otro de los encuentros destacados fue en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en donde Atlético Huila venció 3-1 a La Equidad, en una importante noche para el conjunto opita, en el que Omar duarte marco los tres goles, uno de ellos de penal. Sin embargo, el conjunto dirigido por el argentino Néstor Craviotto terminó con un jugador menos en los últimos minutos del encuentro, tras la expulsión de Elvis Perlaza. Por el conjunto asegurador descontó Arbey Mosquera.

La fecha sabatina arrancó con el empate de Envigado 1-1 con Leones en el estadio Polideportivo Sur. Las anotaciones fueron obra de Yeison Guzmán, mientras que Sebastián Gómez sentenció el empate con un cobro de tiro libre y logró rescatar el punto en lo últimos minutos del encuentro.

A segunda hora, Jaguares empató sin goles con Patriotas de Boyacá en un discreto partido en el estadio Armando Tuirán Paternina de Sahagún (Córdoba).

En Barrancabermeja, Alianza Petrolera perdió 1-2 con Atlético Nacional en el estadio Daniel Villa Zapata, en un partido bastante entretenido, ya que ambos equipos buscaron el arco contrario. Las anotaciones del conjunto paisa fueron obra de Dayro Moreno y Reynaldo Lenis. Por su parte, el conjunto petrolero desperdició un penal y solo en los últimos minutos del partido Manuel Palacios logro descontar, quien además tuvo una importante posibilidad para igualar el encuentro pero el travesaño se lo impidió.

La jornada inició el pasado viernes con el empate entre Boyacá Chicó 2-2 con Once Caldas, en un intenso partido en el estadio La Independencia de Tunja. Los goles del conjunto ajedrezado fueron anotados por Diego Valdés y Misael Riascos, mientras que por el conjunto blanco descontaron Edder Farías y César Amaya. De esta forma el conjunto boyacense continúa en el fondo de la tabla, mientras que Once Caldas comanda el liderato de la Liga.

Este domingo se disputarán los juegos entre Independiente Medellín vs Atlético Junior, Millonarios vs América, Bucaramanga vs Santa Fe y Pasto vs Tolima.