“Mi llegada al América me la arregló un periodista”: Carmelo Valencia

El delantero Carmelo Valencia, que hace unos días renunció al América de Cali tras recibir amenazas, le dio este domingo una entrevista a Carrusel Caracol en la que contó por qué decidió dejar al club rojo. Además, realizó una grave denuncia: un periodista fue quien arregló su llegada al equipo.

“La verdad lo que pasa en el América es muy triste. La gente me conoce y sabe que yo soy una persona positiva y echada para adelante, pero la verdad, desde la primera llamada que recibí para ir al club, las cosas empezaron mal, no debí aceptar”, sostuvo Carmelo, que instantes después reveló que la persona que lo contactó “fue un periodista”.

“Quien me contactó fue un periodista, de quien no voy a decir el nombre por respeto. Con él acordé el tema del contrato y del salario”, reveló el veterano atacante.

Carmelo también se refirió al tema de las amenazas, asegurando que no sintió respaldo por parte del presidente, Tulio Gómez. “No entendía por qué me llegaban a mi teléfono mensajes de hinchas amenazándome, si se supone que mi número debe ser confidencial. Me tocó sopesar las cosas y priorizar mi integridad física y la de mi familia”.

“Después de perder con el Pasto fui y le presenté la renuncia al presidente, pero él, en lugar de preguntar qué había pasado o en qué me podía ayudar, la aceptó y al poco tiempo ya toda Colombia sabía la noticia. Ese tipo de cosas no ayudan al club, al contrario, hace que se agranden los problemas”, remarcó.

El futbolista, además, reconoció que se fue dolido por los insultos de cierto sector de la hinchada. “Me decían mercenario y ladrón, y eso duele, porque yo no he matado ni robado a nadie”.

Finalmente, Valencia expresó que está esperando que se acabe el semestre para poder ser contratado por otro club. “Por fortuna, varios equipos me han llamado”, indicó.