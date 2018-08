Caso Pekerman, entre rumores e incertidumbre

ROJO

El 3 de julio fue eliminada Colombia del Mundial y a estas alturas no hay claridad sobre el futuro de la Selección. No se agiliza la toma de decisiones y el técnico ni siquiera ha presentado el informe.



AMARILLO

Puede que la Federación ya tenga claridad sobre el tema, pero para no perder la esencia de lo que ha sido el misterio durante la era del seleccionador Pekerman, aún no da a conocer su plan.



VERDE

Aún se está a tiempo de nombrar un nuevo técnico e iniciar un plan de trabajo para la Copa América de 2019, a la que Colombia debe llegar con la obligación de buscar el título del certamen.