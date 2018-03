¿Cómo ganarle hoy a Francia?

Partido, televisión y hora



Uruguay vs. República Checa tv: ESPN 6:35 a.m.

Rusia vs. Brasil tv: ESPN 11:00 a.m.

Noruega vs. Australia tv: ESPN 11:00 a.m.

Ucrania vs. Arabia Saudí tv: ESPN 2:00 p.m.

Argentina vs. Italia tv: TyC Sports 2:45 p.m.

Alemania vs. España tv: DirecTV 2:45 p.m.

Escocia vs. Costa Rica tv: no registra 2:45 p.m.

Holanda vs. Inglaterra tv: ESPN 2:45 p.m.

Polonia vs. Nigeria tv: no registra 2:45 p.m.

Francia vs. Colombia tv: Caracol 3:00 p.m.

Perú vs. Croacia tv: Movistar Deportes / América TV 7:00 p.m.

México vs. Islandia tv: Azteca 7, TDN y Univisión TDN 9:30 p.m.