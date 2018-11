DIM y Rionegro tienen con qué ser finalistas de Liga Águila-2

Dos de los cinco equipos que tenía el departamento en competencia llegaron a la instancia definitiva de la Liga Águila-2: Medellín y Rionegro.

Su clasificación no fue producto del azar sino de sus propias fortalezas. Ambos clasificaron dependiendo de sí mismos y no por resultados de terceros equipos.

Analistas hablan de las opciones de estos dos clubes en esta etapa definitiva del torneo colombiano.

El técnico antioqueño Carlos Navarrete explica que ambas clasificaciones fueron muy justas.

Para él, Medellín enfrentará a un Bucaramanga que reaccionó al final con la llegada del técnico Flabio Torres.

Sin embargo, también destaca la reacción del club rojo en los últimos encuentros, lo que le permite llegar con confianza a esta serie.

“Los dos tuvieron momentos difíciles y complicados en el torneo, tanto que Bucaramanga decidió salir de su entrenador, Carlos Mario Hoyos, que fue quien armó la nómina, y el profesor Zambrano también estuvo a un pelo de salir del Medellín”.

Navarrete indica que le gusta que este DIM va al frente, propone, y elabora su fútbol. “Es una llave muy pareja, y creo que la pelota quieta va a jugar un papel fundamental. No se regalará nada y dependerá mucho del momento del jugador”.

Mientras que sobre Rionegro Águilas manifiesta que tendrá al frente un equipo muy sólido como el Caldas, pero tiene la ventaja de contar con la experiencia del técnico Jorge Luis Bernal.

“El profe es un viejo zorro de finales y en estas series eso es importante, cuenta, y más si hace respetar la casa en el duelo de ida. Así lo puede definir con una mínima ventaja a su favor”.

El también entrenador paisa, Juan José Peláez, entrega su concepto. “Medellín llega bien, en buena forma, y se le nota una vibra positiva al plantel”.

No obstante, advierte que debe tener cuidado con el tema defensivo. “Deben estar atentos para que no regalen tanto la espalda, y para generar mayor juego interior, desequilibrar más con los volantes y así no abusar tanto de su goleador, que si bien es determinante, a veces lo referencian mucho y hay que ayudarle”.

Peláez agrega que Bucaramanga no tiene una nómina muy importante y lo puede sentir en esta fase.

“Es un plantel que ha soportado la mayor parte del torneo con los mismos jugadores y se puede resentir en estas instancias”.

Respecto a Rionegro dice que el conjunto antioqueño debe aprovechar que Once Caldas está débil en la zona ofensiva, con bajas por muchas lesiones.

“Al Once se le nota cansado, jugando con los restos con el peso que ha tenido que soportar con toda su nómina titular”, indica.

En conclusión, con DIM y Rionegro el departamento está bien representado y podría poner a uno de los dos, o a ambos, en la gran final.