Siete sanciones de Dimayor por lo sucedido entre Once Caldas y Rionegro

La Dimayor adoptó 7 sanciones frente a los hechos ocurridos en el partido por la vuelta de cuartos de final de la Liga Aguila-2 entre Once Caldas y Rionegro.

Estas son las determinaciones:

1. “Ray Vanegas, jugador inscrito con el club Once Caldas S.A., sancionado con novecientos once mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($911.449,oo) de multa y cinco (5) fechas de suspensión por incurrir en una vía de hecho contra una persona que no es oficial de partido -agredir a un adversario con una botella (gatorade) en el pecho. (Art. 63-F CDU).

2. “Estefano Arango, jugador inscrito con el club Talento Dorado S.A. (RIONEGRO) sancionado con setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242,oo) de multa y cuatro (4) fechas de suspensión por incurrir en una vía de hecho contra una persona que no es oficial de partido – responder con un manotazo en el pecho de un jugador del equipo adversario que lo golpeó con una botella. (Art. 63-F CDU).

3. “Jorge Luis Bernal, director técnico del club Talento Dorado S.A. (RIONEGRO) sancionado con dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos veinte seis pesos ($2.343.726,oo) y tres (3) fechas de suspensión por haber empleado lenguaje ofensivo contra oficial de partido (Art. 64-B CDU).

4. “Club Once Caldas S.A. sancionado con ocho millones quinientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y dos mil pesos ($8.593.662,oo) de multa y tres (3) fechas de suspensión total de la plaza en la que oficia como local por conducta incorrecta de espectadores consistente en lanzamientos de objetos que generaron daños físicos a miembros de la terna arbitral y a un jugador del equipo adversario, lenguaje ofensivo y grosero contra la terna arbitral y lanzamiento de objetos contra ellos una vez culminó el encuentro deportivo. (Art. 84 CDU).

5. “Fabio Andrés Alzate, espectador, sancionado con la prohibición expresa de acceso a los estadios del país durante un periodo de catorce meses (14) por haber incurrido en una vía de hecho en contra de oficial de partido, lanzamiento de objeto que causó daño físico al asistente No. 2 del partido, señor Javier Zemanate (Arts. 6, 7, 9, 15, 64-d CDU).

6. “Diego Saldarriaga, delegado inscrito con el club Talento Dorado S.A. (RIONEGRO), sancionado con ($4.687.452,oo) de multa y seis (6) fechas de suspensión por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra oficial de partido. (Arts. 64-B, 75-5 CDU).

7. “Fernando Salazar, persona con influencia manifiesta en el club Talento Dorado S.A. (RIONEGRO), sancionado con ($3.906.210,oo) de multa y con una amonestación pública por conducta incorrecta en contra de oficial de partido (Arts. 48, 76, 64-B CDU).

Dimayor termina el boletín con lo siguiente: “Contra las presentes decisiones procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario del Campeonato y en subsidio de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor cuando haya lugar, de conformidad con lo descrito en el artículo 171 del CDU”.