Dt colombiano, el ideal en Selección

POSITIVO Un técnico colombiano sabe cómo se comportan los jugadores locales, su sentir, qué les funciona mejor. Conoce lo que le agrada al hincha, el estilo que identifica al país. Es la oportunidad de que un técnico nacional saque provecho de esta generación de jugadores. NEGATIVO Dicen que el técnico colombiano no tendrá autonomía frente a la prensa, que llevará más jugadores de su región a la Selección, que los empresarios tendrían más injerencia de la que pudieron tener en el proceso de José Pekerman. Esto podría generar un clima adverso.

Antes de que José Pekerman fuera el técnico de la Selección Colombia, la primera opción para reemplazar a Leonel Álvarez fue Gerardo “Tata” Martino. Hoy, de nuevo vuelve a sonar el nombre del argentino en la baraja de candidatos. Sin embargo, Martino estaría muy cerca de ser anunciado como técnico de la Selección Argentina. La ecuación es sencilla, cuando el “Tata” dirigió a la Albiceleste, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, era parte del Comité de la Federación y fue el miembro que más lo apoyó. Ahora, según el diario Clarín de ese país, Tapia tiene a Martino entre los candidatos, y el mismo técnico, en diálogo con Caracol Radio, reconoció la cercanía con el directivo. “Ha sido una persona que ha estado con nosotros en los peores momentos institucionales. En los deportivos también. Fue una persona que no se separó nunca de nosotros, a quien respeto mucho y considero mi amigo”. Esta situación haría que Martino le de prioridad a la Selección de su país por encima del combinado cafetero.

El técnico de la Selección Colombia sub-20, Arturo Reyes, quien se hizo cargo de la de mayores durante los dos amistosos que se disputaron en Estados Unidos, manifestó que aún no sabe cuál será la determinación de la Federación para los duelos de octubre en los que Colombia enfrentará a EE. UU. y Costa Rica.

“A mí no me han dicho nada, pero creo que lo que queríamos se logró en gran parte, que era acercar a varios muchachos al proceso de Selección para que la persona que llegue ya sepa cómo se comportan”, manifestó en la rueda de prensa tras el partido con Argentina.

“Tengo muy claro que la Federación me contrató para llevar a la Selección sub-20 a un Mundial y no me salgo de ese objetivo”, dijo.

El compromiso inicial es el Suramericano sub-20 de Chile (enero), clasificatorio que otorgará cuatro plazas para Polonia, sede del Mundial (mayo). Es decir que se le cruzarían dos tareas (mayores y juveniles). La convocatoria para los dos amistosos será en menos de 20 días.