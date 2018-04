“Ellas le ponen más pasión al fútbol”

Nelson Abadía Aragón, el técnico de la Selección Colombia femenina de mayores, es un hombre espigado y fortachón. Amable, sencillo y con gran calidez, así lo definen sus dirigidas, que hace rato lo reclamaban para el combinado patrio, luego de tenerlo como asistente en el proceso pasado.

Este vallecaucano tendrá la misión de dirigir a las Superpoderosas en la Copa América, que comenzará en Chile este miércoles. Allí, el equipo tricolor no solo buscará el título, sino la clasificación al Mundial de Francia-2019, los Juegos Panamericanos del mismo año y los Olímpicos de Tokio-2020.

EL COLOMBIANO lo abordó durante el microciclo que se realizó en Medellín para conocer sus expectativas de cara al torneo de selecciones.

¿Qué opinión le merece

este seleccionado?

“Es un grupo sólido, experimentado, que ha conseguido estar en Olímpicos, mundiales, copas América, Panamericanos, y esa madurez la hemos ido capitalizando en función de equipo, de ir consolidando la parte técnico-táctica con ellas. Ese aspecto les da para estar, mentalmente, muy fuertes”.

Se nota que hay renovación, ¿eso lo deja tranquilo?

“Sí, claro, los colectivos se hacen siempre promediando en dos partes: la sangre nueva y la base que venía. La primera brinda dinámica que es muy importante para el juego y la segunda ofrece consolidación y la fortaleza que hay que desarrollar en cada partido”.

¿Hay presión al sentir que se juegan tantas cosas?

“Las jugadoras lo asumen bien, pues no es la primera vez que lo afrontan, es la tercera o cuarta ocasión. Además, son chicas que han estado en competencias grandes y la mayoría de ellas vienen juntas desde prejuveniles. Esa es parte importante para el trabajo que se está haciendo”.

¿Qué opina de los rivales que tendrán en Chile?

“Lo que nosotros pretendemos es asegurar la clasificación partido tras partido. Estamos mirando aspectos de juego de Uruguay, el primer adversario. Luego Chile, al que enfrentamos en un amistoso (0-0), pero los fogueos son muy distintos. Sigue Paraguay, que ha venido creciendo y cuyos clubes ya han ganado la Libertadores, y eso le da otra imagen. Y Perú que siempre ha sido protagonista. De modo que a medida que pase la competencia hay que ir asegurando la clasificación.

¿Es difícil para un hombre dirigir mujeres en el fútbol?

“Es igual, son los mismos torneos, el mismo reglamento, las mismas tácticas, los trabajos los mantengo igual que con los varones. Pero me di a la tarea de aprender del género femenino y he renovado la metodología. El manejo de la parte sicológica y el trato, son quizás, donde se marca la gran diferencia”.

¿Qué resalta de

ellas en este sentido?

“Hay una cosa muy clara, la mujer es más apasionada, llega casi a la mística de un grupo, lo que no hacemos los hombres. La pasión con la que ellas manejan el fútbol es diferente, le ponen más ganas, más deseos y tienen la firmeza mental para hacer las cosas que nosotros no mostramos. Y aparte, la técnica de las damas es más fina y eso lo puedo afirmar yo, que he trasegado por equipos masculinos. Y tienen la intuición que es el principio capital para el desarrollo de la inteligencia táctica”.

Es gratificante que ellas lo hayan pedido, hay mucha empatía con las jugadoras...

“Yo he tenido grandes futbolistas varones que han pasado por selecciones de Colombia e instituciones grandes del mundo y siempre he tenido un lema: cuando usted trabaja bien, es honesto, íntegro y tiene buen manejo de grupo, los deportitas son su mejor publicidad. Gracias a Dios ellas tienen una buena imagen de lo que les he ofrecido como cuerpo técnico. Lo han aceptado y estamos trabajando bien” .