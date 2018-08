Envigado no repunta y queda fuera de Copa

· Con los partidos Quindío vs. Junior (1-0 a favor de los tiburones), Bucaramanga vs. Jaguares (2-1 ganando los de Montería) y Once Caldas vs. DIM (1-0 adelantan los albos), termina esta noche la fase de octavos de final de la Copa Águila.

· Al cierre de esta edición se jugaban los duelos Leones vs. América (2-0 ganan los vallecaucanos), Chicó vs. Millonarios (2-0 adelantan los embajadores) y Equidad vs. Cali (2-0 a favor de los capitalinos).

· Nacional, hasta el momento, es el único equipo clasificado a la siguiente ronda tras imponerse en la serie 2-0 a Patriotas.