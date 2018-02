Escasez de goles marca inicio liguero

2 visitantes fueron los únicos que ganaron: DIM y Once Caldas.



2-0 fue la máxima diferencia, ningún equipo marcó más de dos goles.



2 derrotas acumula Leones que no ha podido sumar en primera división.



16 partidos invicto acumula Millonarios, su mejor racha en torneos cortos.



2 juegos consecutivos sin derrotas ante Tolima ajustó el América.



1-0 fue el marcador más repetido en la fecha: se dio en 5 partidos.



31 goles se han marcado hasta acá en la Liga. Promedio de 1.5 por juego.



9 encuentros tuvieron que pasar para que Pasto volviera a vencer a Junior.



25 compromisos sin perder como local por Liga ajustó Atlético Nacional.



4 equipos no han conseguido anotar: Equidad, Cali, Rionegro y Santa Fe.



4 elencos aún no reciben goles: Nacional, Envigado, Pasto y Alianza.



9 partidos sin ganar como visitante dejó atrás DIM al vencer a Chicó 1-2.