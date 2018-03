Falcao regresa y la Selección respira aliviada

Si hoy al técnico de la Selección Colombia, José Pekerman, le tocara elegir la lista del Mundial, podríamos decir que James Rodríguez y Radamel Falcao García tienen su puesto asegurado.

Ambos son los líderes de este proceso, pero el caso del “Tigre” es especial porque una lesión de rodilla le truncó el sueño de jugar en Brasil-2014 después de haber sido el gran héroe en las eliminatorias.

El pasado 4 de febrero sufrió un problema muscular en su muslo izquierdo y de nuevo los colombianos prendieron las alarmas. Radamel estuvo un mes por fuera, pero desde este lunes regresó a las prácticas con sus compañeros y no muestra rastros de esa dolencia. Por eso hoy Colombia respira aliviada.

Hace poco la página de la Fifa publicó una entrevista con el atacante cafetero en la que refleja toda la ilusión que tiene por disputar la Copa Mundo de Rusia.

“Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas”, aseguró Falcao.

También, recordó que cuando se jugó el Mundial de Italia 90 él tenía 4 años, pero no puede olvidar el gol del empate 1-1 ante Alemania que le sirvió a la Tricolor para avanzar a la segunda ronda.

“Ese es mi primer recuerdo de la niñez. En Colombia lo celebramos todos. De hecho, recuerdo todas las veces que lo vi después, crecimos viendo ese gol una y otra vez”.

El máximo artillero histórico de la Selección reveló también que de niño admiraba al Pibe Valderrama y a Faustino Asprilla.

Al evento llegará con 32 años, pero indicó que aún tiene mucho margen para elevar su nivel.

“El trabajo día a día me hace saber que todavía tengo un espacio por mejorar y aprender. Eso siempre me ha permitido evolucionar como jugador, además considero una ventaja la experiencia adquirida, que te permite tomar mejores decisiones”.

El técnico antioqueño Pedro Sarmiento ha sido muy claro con lo valioso que es Falcao para la Selección Colombia. “Es un muchacho líder, serio y trabajador. Por eso todos los días nos toca rezar para que no se lesione y pueda estar en Rusia”.

Y es que más allá de los 28 tantos que acumula con el combinado patrio, el técnico y sus compañeros, han destacados sus cualidades como persona.

El exdelantero Iván René Valenciano indica que el solo regreso del “Tigre” a las prácticas cambia el chip para todos.

“La afición se pone más optimista, Pekerman debe estar más tranquilo y el grupo de seleccionables contentos porque su compañero está de nuevo en competencia”.

Los medios franceses reseñaron su presencia en los entrenamientos y coincidieron en que al colombiano se le vio activo, corriendo y con velocidad. Mientras tanto, en su instagram, el delantero subió varias fotos con el siguiente mensaje: “Poniéndome en forma”.

De esa manera su convocatoria es casi segura, no solo para los amistosos ante Francia y Australia, sino también para que cumpla el sueño, no solo suyo sino el de todo un país que lo ha estado respaldando, ha llorado con él en los momentos dífíciles y cantado cada uno de sus goles con los clubes y la Selección.

El Tigre está al acecho y espera que su mejor faena se cumpla en Rusia, donde por fin se sentirá completo.