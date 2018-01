Así será la primera fecha de la Liga Águila

Torneo Águila

El Torneo Águila será una temporada completa durante el año, con clasificación para ocho clubes a dos cuadrangulares semifinales, los ganadores de cada cuadrangular jugarán la final que da cupo al campeón para la primera división y el subcampeón se enfrentará al líder de la Reclasificación del año, que si es el mismo, automáticamente ascenderá también, pero si es el club que se coronó como gran campeón, deberá enfrentar al siguiente en la tabla.

Así las cosas, la primera fecha del Torneo Águila quedó sorteada de la siguiente manera:

Fortaleza vs. Pereira

Llaneros vs. Barranquilla

Cúcuta vs. Quindío

Bogotá vs. Atlético

Cortuluá vs. Tigres

Unión Magdalena vs. Valledupar

Real Cartagena vs. Orsomarso

Universitario de Popayán vs. Real Santander

Copa Águila

La Copa Águila fue el evento que más variantes tuvo para esta temporada, porque se dividirá en diferentes fases y en cada una se irán sumando diferentes clubes que tendrán privilegios para avanzar sin competir desde el inicio.

La primera fase tendrá los 16 equipos del Torneo de la B, con ocho llaves de eliminación directa que permitirán tener ocho clasificados a la segunda fase, en la que se enfrentarán estos mismos clasificados para dejar cuatro equipos en la tercera fase, a la que llegan los de primera división.

La tercera fase tendrá a los cuatro clubes clasificados de Fase II más 12 clubes de la Liga, sin tener la participación en torneo internacional, es decir, serán ocho llaves predeterminadas, para dar cupos a la cuarta fase, en la que se unirán los ocho clubes participantes en Libertadores y Sudamericana, en eliminación directa hasta la final.

En ese orden de ideas, la primera fase de la Copa Águila, que inicia el 21 de febrero, se jugará de la siguiente manera:

Cúcuta vs. Atlético FC

Pereira vs. Fortaleza

Quindío vs. Bogotá FC

Llaneros vs. Unión Magdalena

Barranquilla vs. Tigres FC

Orsomarso vs. Universitario de Popayán

Real Santander vs. Cortuluá

Real Cartagena vs. Valledupar FC

Liga Águila Femenina

El sistema de la Liga Águila Femenina 2018 se dividirá en tres fases, con cinco clubes más que el año anterior, con una primera fase de grupos en formato de todos contra todos a ida y vuelta, para dar cupo a los dos primeros de cada grupo a la segunda fase que es de cuartos de final, en un cuadro hasta llegar a la final para conocer al campeón.

La Liga Águila iniciará el 12 de febrero y los grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A

Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga

Atlético Huila

Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima

Real Santander

Grupo B

Bogotá FC

Deportivo Pasto

Fortaleza

Santa Fe

La Equidad

Patriotas

Grupo C

América de Cali

Atlético FC

Cortuluá

Deportes Quindío

Deportivo Pereira

Orsomarso

Grupo D

Atlético Nacional

Envigado

Atlético Junior

Real Cartagena

Unión Magdalena