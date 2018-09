La “insólita” tutela de Fedefútbol en caso reventa de boletas

Informamos que @FCFSeleccionCol presentó INSÓLITA acción de tutela vs @sicsuper para q un juez le prohíba dar información a medios de comunicación sobre el caso de reventa masiva de boletas. @sicsuper defenderá el derecho de colombianos a estar informados y a la Libertad de Prensa pic.twitter.com/qAkDzgUatX

Ante la publicación, minutos después la Federación replicó en sus redes sociales: “La SIC confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa”, y luego agregó que “únicamente litigará ante los tribunales pertinentes”.