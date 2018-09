No es fake news, Tyson firmó y posó camisa del Junior

Dos hechos insólitos se presentaron en las últimas horas con el Atlético Junior como protagonista. Primero el furor que causó la publicación del club con la imagen del legendario Mike Tyson con la camisa del tiburón y luego el retiro de la misma de las redes.

Al ver la imagen del excampeón mundial de los pesos pesados con la casaca del Junior, las redes se llenaron de mensajes, algunos incrédulos con la veracidad de la misma, y otros, varios de ellos seguidores del cuadro barranquillero con mensajes de orgullo por un nuevo hincha de tal calidad.

Lo cierto es que el club bajó de Twitter la imagen, sin dar explicación alguna, sobre la razón por la que la quitaron.

No es Fake News

El diario El Heraldo conoció la historia que hay detrás de la foto de Mike Tyson plasmando su autógrafo y posando con la camiseta del Junior de Barranquilla.

Según cuenta el periódico barranquillero Tyson recibió una casaca, posó con ella, la autografió y la devolvió a quien se la envió, Andrés Penso, administrador de empresas barranquillero, hincha del tiburón y director de marcas propias en Olímpica.

Penso le contó a El Heraldo que “se reunió con ‘Iron Mike’ en un hotel en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) para expresarle su deseo de tenerlo en Barranquilla en el marco de una alianza comercial que se está fraguando entre Olímpica y una empresa europea (cuyo nombre se mantiene en reserva), de la cual es imagen el afamado expugilista”.

“Nos conocimos en Las Vegas y me comentó que ya sabía la intención de traerlo a Colombia. Me dio el teléfono de su mánager, a quien le hicimos llegar la camiseta de Junior. Luego Mike la recibió, se la puso, posó con ella, la firmó y no las devolvió”.

Penso, quien tiene la camiseta tiene previsto darle la misma a Jimmy Char.

De esta manera se aclara la historia sobre la imagen de Tyson en redes sociales posando con la camiseta del Junior.