Copa Águila definió clasificados y fechas de la semifinal

Los juegos de vuelta, de la Copa Águila dejaron como clasificados a Once Caldas, Leones y Millonarios, que definieron su pase tras las tandas de los penales y se unen a Atlético Nacional que había ganado la serie ante Junior.

En el partido disputado en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas y Santa Fe igualaron 0-0 y tras los cobros desde los 12 pasos, los dirigidos por Hubert Boderth lograron la clasificación tras ganar 6-5.

En la tanda de penales, Baldomero Perlaza envió su cobro por encima del arco poniendo en desventaja a los cardenales para que luego Diego Arias anotara para el local y le diera el tiquete a la siguiente ronda al conjunto albo.

Asimismo, en un interesante partido Leones venció en los penales 4-2 a la Equidad en el estadio Metropolitano de Techo. Sorpresivamente el conjunto asegurador perdió la posibilidad de pasar a la siguiente ronda a pesar de tener la ventaja de un 3-1, ya que el conjunto felino reaccionó y marcó para la igualdad 3-3 en el tiempo de adición obligando a decidir el cupo desde los doce pasos.

En los cobros de punto penal, la figura fue el arquero Cristian Arroyave quien logró atajar en dos oportunidades para darle el triunfo a Leones y meterse en las instancias finales. De esta manera, el conjunto dirigido por Amaranto Perea, se enfrentará a Atlético Nacional.

Finalmente Millonarios que igualó 1-1 en El Campín ante Jaguares, lo venció 3-1 en los penales. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo contaron con la buena actuación del arquero Wuilker Faríñez, quien atajó en dos oportunidades dándole el paso a la siguiente ronda al conjunto bogotano, quien enfrentará a Once Caldas.

Programación de la semifinal

Partidos de Ida - 3 de octubre

Once Caldas vs Millonarios FC Leones FC vs Atlético Nacional

Partidos de vuelta - 10 de octubre

Millonarios FC vs Once Caldas

Atlético Nacional vs Leones FC