Conozca las nóminas de los 20 equipos de la Liga

Equidad vs. Alianza 7:45 p.m. Estadio de Techo

Chicó vs. Millonarios 7:30 p.m Estadio La Independencia

Santa Fe vs. Patriotas 5:30 p.m. Estadio El Campín

Tolima vs. Nacional 5:15 p.m. Estadio Manuel Murillo Toro

Junior vs. B/manga 3:15 p.m. Estadio Metropolitano

Cali vs. Envigado 8:00 p.m. Estadio Palmaseca

Leones vs. América 6:00 p.m. Estadio Ditaires

Once Caldas vs. Jaguares 6:00 p.m. Estadio Palogrande

Águilas vs. Pasto 4:00 p.m. Estadio Alberto Grisales

Hoy: Medellín vs. Huila 7:45 p.m. Estadio Atanasio Girardot

”La Liga va a ser un poco floja porque ni los equipos grandes, a pesar de las contrataciones, se han podido armar bien. Me da esa sensación porque, por ejemplo, Nacional y Millonarios, los campeones del 2017, no mostraron mucho en la Superliga y dejan mucho qué pensar. Además, fue corto el tiempo de preparación”.

-La Liga Águila entrega tres cupos a la Copa Libertadores de 2019: uno por torneo y la plaza restante la ocupará el mejor equipo de la tabla de reclasificación que no haya sido campeón.

Ricardo Jerez, Pier Grazziani, Daniel Briceño, David Valencia, Cristian Flórez, Leo Saldaña, Luciano Ospina, Carlos Pérez, Jhonatan Pérez, J. Murillo, Y. Hurtado, David Ríos, Roger Torres, R Ariza, Freddy Flórez, Erick Palacios, D. Barreto, V. Córdoba, Carlos Cermeño, Jhony Monsalve, M. Palacios, César Arias, C. Palomeque, M. Balanta, Pablo Vranjicán.

Carlos Bejarano, John Meneses, Nicolás Vidal, Danilo Arboleda, Ánderson Zapata, Diego Herner, Camilo Ángulo, Iván Vélez, Arnol Palacios, H. Canchimbo, Eder Castañeda, Pablo Armero, Alejo Bernal, Carlos Lizarazo, Elkin Blanco, J. Mosquera, Darío Bottinelli, A. Rivas, K. Ramírez, C. Dájome, Carmelo Valencia, C. Martínez Borja, F. Micolta, Y. Rivera, J. Cuero.

Bréiner Castillo, Geovanni Banguera, Andrés García, Eddie. Segura, Manuel Berrío, Andrés Correa, Elvis Perlaza, John Lozano, Dayron Benavides, Carlos Ramírez, José Leudo, David Rodríguez, Ronaldo Tavera, Hamilton Valencia, D. Gómez, H. Suárez, M. Ordóñez, D. Moreno, C. Rubiano, Y. Mena, Y. Bedoya, Luis Ramos, Omar Duarte, F. Boló, Edier Aponzá.

Cristian Vargas, Fernando Monetti, Helibelton Palacios, J. Montaño, Edwin Velasco, Cristian Mafla, Alexis Henríquez, F. Aguilar, Cuesta, Diego Braghieri, C. Zúñiga, D. Arias, Daniel Bocanegra, Raúl Loaiza, Aldo Ramírez, V. Hernández, J. Campuzano, G. Castellani, G. Torres, A. Rentería, J. Lucumí, Lucena, D. Moreno. Pendiente de otros inscritos.

José Escobar, Sergio Avellaneda, A. Arnedo, Jhon Peña, Daniel Duarte, Luis Mosquera, D. Hinojosa, C. Díaz, J. Monroy, David Duque, G. Navarro, A. Varón, M. Palacios, D. Mena, Ponce, S. Arango, F. Acosta, Y. Tobar, Y. Requena, J. Mina, Riascos, M. Vázquez, D. Valdés, Ó. Balanta, J. Ayala, J. Mora, R. Rengifo, J. Arbolera.

William Cuesta, Joel Silva, Álvaro Montero, Fainer Torijano, Julipan Quiñones, N. Castrillón, Sergio Mosquera, D. Banguero, J. Arboleda, D. Olave, O. Albornoz, Luis Payares, Rafael Robayo, Carlos Rentería, C. Alzate, R. Carrascal, Alejandro Paz, Carlos Robles, B. Córdoba, Y. Orozco, David Lloreda, A. Rodríguez, Erik Correa, S. Villa, M. Pérez, R. Ramírez.

Andrés Cabezas, Ernesto Hernández, Samuel Cáceres, Gilberto García, J. Lopera, Mairon Quiñonez, Julio Quiñonez, J. Valoyes, M. Casierra, Tomás Maya, Julián Guillermo, Kelvin Osorio, Luis C. Arias, Carlos Giraldo, Michael Ortega, B. Lucumí, C. Rúa, G. Martínez, R. Delgado, J. Ortiz, Dahwling Leudo, Darío Rodríguez, E. Toloza, G. Cellerino, J. Molina, V. Aquino.

M. Vázquez, L. Cuesta, C. Peralta, D. Valoyes, M. Frigerio, Cabezas, Mosquera.

Wilder Mosquera, Nelson Ramos, Leonardo Escorcia, Ramón Córdoba, Elvis González, Juan Pablo Zuluaga, Wilmer Díaz, Edwin Ávila, Fabio Castillo, David Contreras, José Mezú, C. Restrepo, K. Londoño, Alexis Hinestroza, Sebastián Villota, J. Roa, Danilson Córdoba, A. González, Pablo Rojas, R. Steer, D. López, L. Escalante.

Sebastián Viera, Luis Chunga, Germán Gutiérrez, Deivi Balanta, David Murillo, Rafael Pérez, Yonatan Murillo, J. Ávila, J. Arias, M. Piedrahita, Rodríguez, James Sánchez, Hernández, J. Barrera, L. Pico, L. Narváez, Y. González, Luis Díaz, Víctor Cantillo, E. Serje, M. Mier, Y. Chará, J. Álvarez, J. Aguirre, L. C. Ruiz, Teo Gutiérrez.

Wilker Faríñez, Ramiro Sánchez, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Andrés Román, Jair Palacios, Felipe Banguero, Matías de los Santos, J. Rivas, Omar Bertel, C. Carrillo, Montoya, D. Silva, S. Ayala, H. Rojas, J. Domínguez, J. Duque, A. del Valle, S. Mosquera, R. Ovelar, J. Valencia, E. Quiñones, C. Huérfano, C. López.

DT: Miguel Ángel Russo.