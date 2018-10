La historia detrás del tierno tatuaje de Luis Delgado

El arquero Luis Delgado sigue conmoviendo en las redes sociales con su historia personal, tras la muerte de su esposa Tatiana García, quien falleció tras luchar contra el cáncer de seno.

En esta oportunidad la lluvia de mensajes y reacciones llegaron luego que el arquero del Bucaramanga subiera a Instagram un video y varias fotos del tatuaje que se hizo en su pierna, con un mensaje de su hijo Mathias.

Lea también: Emotivo regreso de Luis Delgado a las canchas

En la imagen, Delgado escribió lo siguiente: “La historia del dibujo de Mathias es que un día que llegamos en la noche al apartamento, después de un día bastante agitado con diferentes cosas y no tuvimos tiempo de revisar sus tareas si no hasta esa hora 10:00 p.m., al mirar los cuadernos nos encontramos con varios pendientes de él, a tal punto que me tocó decirle que se acostara porque tenía que madrugar, yo me acosté a las 12:40 de la noche y cuando llego a la cama me tiene una carta que dice: papá yo se que para ti es duro que estés sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te Amo Papá tú haces muchas cosas por mi y yo por ti”. Automáticamente se me pasó todo y la recarga de felicidad y ternura fue automática. Hermoso en especial la figura de su mami, nuestro ángel”.

Recordemos que Delgado volvió a las canchas tras un año de ausencia, jugó los últimos 20 minutos del partido que Bucaramanga ganó 3-0 ante Chicó.