Medellín cayó por la mínima ante Santa Fe

Casi 10 minutos después de que la zaga del Medellín concedió un gol tras un saque de banda de Santa Fe, ingresó Andrés Ricaurte, el volante más participativo de la Liga Águila, superando los 600 pases.

Con él en cancha, más el ingreso de Leo Castro el cuadro antioqueño ganó peso en el mediocampo santafareño, algo que no había podido hacer el equipo de Ismael Rescalvo en todo el compromiso hasta esa altura.

Ahora, es inexacto hablar de un equipo reactivo, porque con lo mal que jugó Medellín en todo el primer tiempo lo ideal era hacer un cambio y no esperar hasta el insólito gol que le convirtió el conjunto cardenal.

Ahora, ya desde la rueda de prensa posterior al empate ante Tolima, el técnico español había confirmado que Ricaurte arrastraba una fatiga importante por la acumulación de minutos.

Lo grave no es que el volante no arrancara desde el inicio en el juego de anoche, sino que, otra vez, el equipo no mostró bondades colectivas para suplir la ausencia de su generador de juego.

Con muy poco Santa Fe puso en aprietos al Poderoso. Los dirigidos por el uruguayo Gregorio Pérez fueron aplicados en pasar la línea del balón, sobre todo en el primer tiempo, y trabajaron irregularmente las bandas. Con eso, terminaron llevándose los tres puntos en su propio estadio y sembrándole una nueva duda al equipo del español.

Sí, los números de este Medellín no son malos. Tras la derrota aún tiene un 58% de rendimiento en la Liga y ES el segundo equipo más goleador. Pero algo sigue sin funcionar.