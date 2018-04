Miguel Ángel Russo regresará la próxima semana a Millonarios

El técnico del Millonarios, el argentino Miguel Ángel Russo, dijo que se encuentra “en buen estado” y regresará a Bogotá cuando le realicen “unos estudios de rutina” por una “bacteria intrahospitalaria” por la que fue hospitalizado y tuvo que viajar el mes pasado a Buenos Aires para ser tratado.

“Faltan unos estudios de rutina nada más, que no alteran pero los médicos quieren que me los haga y en cuanto termine esto ya pactaré la vuelta a Bogotá, porque también yo quiero estar, porque a nivel humano me gusta trabajar, me gusta Millonarios”, dijo Russo en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Russo fue hospitalizado en Bogotá el pasado 22 de febrero, ocho días después de recibir el alta médica tras superar una infección urinaria.

Antes de eso, estuvo hospitalizado 14 días debido a una infección después de ser operado en Buenos Aires el pasado 2 de enero de la vejiga por un cáncer de próstata, que dijo “está totalmente superado”.

Dado de alta el 28 de marzo

El estratega argentino manifestó que probablemente le tocará celebrar su 62 cumpleaños, el próximo 9 de abril, en Argentina porque tiene que terminar “algo el martes o miércoles”.

“De ahí ya partiré seguramente para Bogotá sin ningún tipo de problemas”, agregó.

Por otra parte, calificó la enfermedad que vivió como “algo fuera de lo común” y valoró el apoyo de sus allegados y del Millonarios.

“Hoy estoy en buen estado y tranquilo porque estoy encontrando la tranquilidad que hace falta porque necesito salir de todas estas cosas, por suerte he salido y todo lo que viene es bueno (...) y (estoy) pensando en viajar a Bogotá lo más pronto posible”, afirmó.

Agregó que le tocó “una bacteria difícil, de esas de las que no hay antibióticos y no hay como contrarrestarla”, pero destacó el trabajo de los médicos que “encontraron la forma de enfrentarla”.

“Uno vuelve a ser natural, normal, porque sale de un estado de tener 38, 39 o 40 grados de fiebre, tener antibióticos, no encontrarlo. Encima el estado general se deteriora”, relató Russo.

El argentino, campeón con el Millonarios del Torneo Clausura de 2017 y de la Superliga de este año, renovó en octubre pasado por dos temporadas más con el club capitalino.