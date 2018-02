Nacional-América, siempre atractivo

El delantero Sergio Galván Rey tiene muy fresco el recuerdo del 21 de mayo de 2006 cuando, jugando como delantero de Nacional, le marcó 5 goles al América: fue un día demasiado especial y ambos llegábamos con la posibilidad de que con un triunfo entrábamos a los cuadrangulares. Era un partido decisivo y así lo encaramos. En lo individual tuve una tarde increíble, no solo por los goles sino porque el equipo sabía lo que se jugaba. En el primer gol enfrenté al arquero y se la levanté por encima; el otro fue un pase de Marcelo Ramos y lo metí de cabeza, luego otro balón de parte de él. Eran jugadas elaboradas, yo recibía la pelota, la abría y me la devolvían. El último nació de un remate, la toca el portero, da en el palo y me queda. Son juegos donde uno aprovecha las oportunidades al máximo. En otros partidos tenés esas opciones y no las convertís. Son partidos en los que todo sale de la mejor manera”, contó el goleador, que había logrado la misma proeza con el Caldas el 29 de abril de 1999, también ante los Diablos Rojos.