Nacional, bien librado en sorteo

Atlético Nacional jugará en octavos de Libertadores ante el Tucumán argentino, segundo del Grupo C con 10 puntos en primera fase.

Nacional comenzará su serie de visitante en el estadio Monumental José Fierro y cerrará en el Atanasio Girardot. Si clasifica, el verde paisa enfrentaría al ganador entre Gremio y Estudiantes en cuartos de final. Si logra llegar hasta semifinal enfrentará al ganador de las series entre Racing vs. River Plate y Santos vs. Independiente. Las fechas de los juegos aún no estás definidas.